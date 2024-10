Vídeo mostra confusão entre PM e policial civil em porta de delegacia no RJ

Um policial civil atirou no carro de um policial militar, acusado de violência doméstica, durante uma discussão na porta de uma delegacia em Mesquita (RJ) nesta segunda-feira (28).

O que aconteceu

Vestido de laranja, o agente civil é filmado apontando uma arma na direção do PM. O militar está gravando a situação de dentro do carro em frente a 53ª DP. ''Por que você deu tiro no meu carro, amigo?'', questiona o PM.

O policial civil insiste para que ele desça do veículo. O agente pega a chave do carro do homem e o tranca para fora da unidade. O PM, então, fica ao lado de fora pedindo para falar com o delegado e diz que acionará seu advogado.

Segundo a Polícia Civil, o militar intimidou a companheira e agentes para não denunciá-lo por violência doméstica. No domingo (27), a mulher procurou a polícia, mas foi interrompida pelo homem, que apareceu fardado e portando um fuzil para tentar impedí-la.

Suspeito retornou à delegacia ontem para intimidar um dos policiais que havia atendido a ocorrência. Ainda segundo a corporação, o policial civil que aparece na gravação fez um disparo contra o pneu dianteiro do veículo na tentativa de afastá-lo.

Militar foi preso em flagrante. Ele responde pelos crimes de perseguição, violência psicológica, cárcere privado e coação no curso do processo, além de desobediência. A companheira saiu da casa do casal com a ajuda da Polícia Militar.

A Corregedoria da PM informou ao UOL que abriu uma apuração. O comando também ressaltou que não compactua e não tolera os desvios de conduta.