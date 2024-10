Vendas globais do McDonald's caem no 3º tri devido à demanda fraca

Por Savyata Mishra

(Reuters) - O McDonald's registrou uma queda mais acentuada do que a esperada em suas vendas globais do terceiro trimestre, prejudicado pela demanda fraca nos principais mercados, incluindo a Europa e os Estados Unidos, onde se espera que haja mais fragilidade, já que a empresa está se recuperando de um surto da bactéria E. coli em seus restaurantes.

As vendas globais caíram 1,5% no terceiro trimestre, a maior queda em quatro anos, em comparação com a estimativa média dos analistas de uma queda de 0,72%, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Na semana passada, o McDonald's suspendeu temporariamente a venda do sanduíche Quarteirão em 20% de seus 14.000 restaurantes nos EUA devido a um surto de E. coli que matou pelo menos uma pessoa. As ações caíram quase 7% na semana passada, à medida que número de infecções subiu para 75 pessoas.

O Quarteirão foi adicionado novamente ao cardápio esta semana.

É provável que as cebolas cortadas em pedaços usadas nos hambúrgueres sejam a fonte da infecção e o Departamento de Agricultura do Colorado descartou no fim de semana a possibilidade de que os hambúrgueres de carne bovina fossem a causa.

As visitas de clientes nos EUA caíram 6,4%, 9,1% e 9,5% em relação ao ano anterior nos dias 23, 24 e 25 de outubro, respectivamente, de acordo com uma nota da Gordon Haskett. Espera-se que a teleconferência da empresa com acionistas se concentre em quaisquer consequências do surto.

A rede de fast-food foi atingida pela desaceleração das visitas de clientes nos EUA, França, Reino Unido, Oriente Médio e China, uma vez que consumidores preocupados com os preços procuraram refeições mais baratas e cozinharam mais em casa.

As vendas nos mercados internacionais caíram 2,1%, impulsionadas pela fraqueza na França e no Reino Unido, em comparação com as estimativas de uma queda de 1,21%.

A empresa lucrou 3,23 dólares por ação em uma base ajustada, acima das estimativas dos analistas de 3,20 dólares.