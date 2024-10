Vagas de emprego em aberto nos EUA caem para nível mais baixo em mais de 3 anos e meio em setembro

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em mais de três anos e meio em setembro, e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, apontando para uma redução considerável nas condições do mercado de trabalho.

As vagas em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 418.000, para 7,443 milhões no último dia de setembro, o nível mais baixo desde janeiro de 2021, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 8,00 milhões de vagas de emprego em aberto. As contratações aumentaram em 123.000, chegando a 5,558 milhões, enquanto as demissões cresceram em 165.000, a 1,833 milhão.

Os dados de agosto foram revisados para baixo para mostrar 7,861 milhões de posições não preenchidas em vez das 8,040 milhões relatadas anteriormente.

É provável que os furacões e as greves tenham afetado temporariamente a visão do mercado de trabalho, com a expectativa de que os ganhos de emprego tenham desacelerado significativamente em outubro.

A economia dos EUA provavelmente abriu 115.000 empregos fora do setor agrícola em outubro, contra 254.000 em setembro, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas.

Esse seria o menor volume em seis meses. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 4,1%. É provável que as autoridades do Federal Reserve ignorem o relatório de emprego de outubro quando se reunirem no próximo mês.

A expectativa é de que o banco central dos EUA reduza a taxa de juros em 25 pontos-base depois de iniciar seu ciclo de afrouxamento com um corte de 0,5 ponto percentual em setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)