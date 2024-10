Tribunal belga condena mais de 100 pessoas em ação contra gangues de drogas

Por Sudip Kar-Gupta

BRUXELAS (Reuters) - Um tribunal da Bélgica condenou mais de 100 pessoas em um julgamento em massa sobre tráfico de drogas nesta terça-feira, decisão comemorada por autoridades como uma grande vitória na batalha contra as gangues envolvidas no tráfico.

A Bélgica tem estado na linha de frente da guerra contra as drogas na Europa. Segundo autoridades, mais de 100 das redes criminosas europeias mais perigosas operam na Bélgica, com as gangues sendo responsabilizadas pelo aumento de tiroteios nas ruas de Bruxelas.

As condenações são resultado da desativação, pelas autoridades policiais, do serviço de mensagens criptografadas Sky ECC, era amplamente usado por traficantes de drogas.

"Mais de 100 pessoas foram condenadas hoje durante um enorme julgamento de tráfico de drogas em Bruxelas", disse a polícia federal belga.

No total, 119 pessoas foram sentenciadas à prisão variando entre 14 meses e 17 anos.

A maior sentença foi dada a um argelino identificado pelas autoridades como Abdelwahab Guerni, que recebeu uma pena de 17 anos de prisão. Um albanês chamado Eridan Munoz-Guerrero foi condenado a 14 anos de prisão.

