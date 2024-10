Single com participação de Liam Payne será lançado na sexta-feira

Um single com a participação de Liam Payne e do cantor americano Sam Pounds será lançado na sexta-feira (1º), o primeiro single do ex-integrante do One Direction após sua morte em 16 de outubro em Buenos Aires, anunciou o artista americano.

Ao relatar o lançamento, Pounds disse que espera que a faixa, "Do No Wrong", seja "uma bênção para o mundo", inclusive para a família de Payne, que está de luto.

"Rezo para que essa música eclipse os ecos negativos", publicou o cantor e compositor americano nas mídias sociais, junto com a arte em preto e branco do single, que mostra um anjo alado voando em direção a um coração partido.

Payne foi encontrado morto em 16 de outubro após cair da sacada de seu quarto no terceiro andar do hotel Casa Sur, na capital argentina.

Sua morte, aos 31 anos de idade, provocou uma manifestação mundial de condolências de familiares, ex-companheiros de banda, fãs e do público em geral.

A equipe do hotel ligou duas vezes para os serviços de emergência para informar que um hóspede estava "destruindo" o quarto do hotel.

Payne falou publicamente sobre sua luta contra o abuso de substâncias e sobre como lidar com a fama desde cedo.

O músico britânico colaborou em "Do No Wrong" com Sam Pounds antes de sua morte, e três versões do álbum serão lançadas, incluindo uma mixagem ao vivo e um single a capella.

O último trabalho de Payne, um single chamado "Teardrops", foi lançado em março.

No dia seguinte à sua morte, Pounds publicou um tributo a Payne no Instagram, incluindo um vídeo do cantor britânico no estúdio gravando a música.

"Não acredito que estou escrevendo este post. Não acredito que você se foi assim", disse ele.

