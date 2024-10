Santander supera previsão de lucro no 3º trimestre, apesar de receita abaixo do esperado

O Santander teve lucro líquido de 3,25 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, 12% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 29. O resultado superou levemente as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 3,17 bilhões de euros entre julho e setembro.

A receita total do maior banco da Espanha atingiu 15,14 bilhões de euros no trimestre, representando alta de 2% em relação a um ano antes, mas abaixo do consenso do mercado, de 15,31 bilhões de euros.

Já a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - somou 11,23 bilhões de euros nos três meses até setembro.

O Santander reiterou sua perspectiva para 2024.

"Em um ambiente geopolítico cada vez mais volátil, estamos confiantes de que manteremos esse forte ímpeto no restante do ano, cumprindo todas as nossas metas e dando continuidade em 2025", disse a presidente do conselho do Santander, Ana Botín. Fonte: Dow Jones Newswires.