Santander Brasil seguirá com "olhar clínico" sobre expansão do crédito

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil deve continuar nos próximos trimestres com uma postura conservadora na expansão de sua carteira de crédito, em meio aos esforços do banco para ganhar rentabilidade e diante dos sinais de piora do ambiente macroeconômico do país, afirmou o presidente-executivo, Mario Leão, nesta terça-feira.

"Podemos esperar que dada essa gestão clínica de alocação de capital...provavelmente na prática vou ter um 'mid single digit' (em torno de 5%) do que um 'high single digit' (entre 7% e 9%) como o mercado provavelmente vai crescer", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação mais cedo do resultado do terceiro trimestre do banco.

No período, a carteira de crédito ampliada do Santander Brasil cresceu 6% sobre um ano antes.

"O mercado deteriorou, já está antecipando deterioração da inflação, de juros e de tudo o que vem junto com isso. Não acredito em crescimento em modo sprint, mas em modo maratona", afirmou o executivo.

Leão citou que o Santander Brasil, que segue estratégia de elevar retornos com comissões, preços e oportunidades de venda cruzada de produtos aos clientes do banco, não vai crescer ou vai até reduzir a carteira de consignado INSS enquanto nos negócios da financeira o banco "não tem vontade nenhuma" de desacelerar.

Já no portfólio voltado a grandes empresas, o banco vai continuar sendo "seletivo", afirmou o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)