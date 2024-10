Faturaram R$ 4 bi em um ano: quem são os maiores influenciadores do mundo

De lançamento de produtos para casa, sapatos, roupas e drinques a entrevistas com Kamala Harris, os influenciadores foram mais longe do que nunca no último ano, e o banco americano Goldman Sachs estima que a indústria dos produtores de conteúdo esteja avaliada em US$ 250 bilhões em 2024 — com previsão de alcançar cerca de US$ 500 bilhões em 2027.

A revista americana "Forbes" estimou os ganhos, número de seguidores, níveis de engajamento e avaliou os empreendimentos realizados no último ano por milhares de personalidades na internet e determinou quem são as 50 principais figuras que influenciam o público nas redes — juntas, elas faturaram R$ 4 bilhões em um ano. Não há nenhum brasileiro na lista.

Conheça os eleitos:

1º: MrBeast

Faturamento: US$ 85 milhões; Seguidores: 503 milhões; Engajamento médio: 2,38%; Nota de empreendedorismo: 4

O influenciador mais seguido do mundo, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, acumulou quase nove bilhões de visualizações no último ano com vídeos que retratam proezas extremas, como viver em uma caverna por uma semana, ou competições como os seus 100 dias em um bunker para ganhar US$ 500 mil. Sua popularidade se converteu em linhas de produtos como roupas e alimentos, mas também em controvérsias.

Em setembro, participantes de seu programa Beast Games, que deve ser lançado pelo Amazon Prime até o fim do ano, processaram a empresa de produção de MrBeast por condições de trabalho inseguras e inadequadas no set, em que a equipe também teria falhado em prevenir assédio sexual. Ele ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

2º: Dhar Mann

Faturamento: US$ 45 milhões; Seguidores: 120 milhões; Engajamento médio: 0,33%; Nota de empreendedorismo: 4

Dhar Mann formou uma equipe de 150 pessoas — entre atores e produção — em torno da criação de seus vídeos sobre bullying, racismo e desigualdades sociais, experiências que ele mesmo diz ter passado. Deu certo. Ele conquistou um enorme público para seu canal no Youtube e nas redes.

Mann escreve os roteiros dos conteúdos, filmados em um estúdio dele em Los Angeles, nos Estados Unidos, de quase 9.300 metros quadrados. Entre suas principais fontes de renda estão Google Adsense, parcerias com marcas como WhatsApp, Universal e o desenvolvedor de games SocialPoint. Ele ainda possui uma agência de criadores (5th Quarter Agency) e marca de beleza (LiveGlam).

3º: Matt Rife

Faturamento: US$ 50 milhões; Seguidores: 30,4 milhões; Engajamento médio: 3%; Nota de empreendedorismo: 3

O comediante usa sua popularidade digital para encher a plateia de seus espetáculos desde que viralizou no TikTok em 2022. Ele realiza cerca de 30 espetáculos por mês, sempre esgotados, e estrela outros dois especiais de comédia na Netflix. O primeiro, "Natural Selection", recebeu críticas por causa de uma piada sobre violência doméstica. Mas o segundo, "Lucid", foi lançado em agosto e fez grande sucesso, ficando entre os mais assistidos da plataforma. Ele ainda deve publicar em breve uma autobiografia chamada "Your Mom's Gonna Love Me".

4º: Charli D'Amelio

Faturamento: US$ 23,50 milhões; Seguidores: 213,5 milhões; Engajamento médio: 0,27%; Nota de empreendedorismo: 4

Charli se tornou a TikToker que mais lucrava em 2021, quando tinha apenas 18 anos, graças às suas habilidades dançando em vídeos. Depois de alguns anos (e muitas imitações), ela segue como uma das produtoras de conteúdo mais influentes da plataforma e já fez campanhas para marcas como a Garnier, além de lançar sua marca de sapatos (D'Amelio Footwear) com a irmã Dixie, que ocupa o sexto lugar nesta lista.

Em breve, ela deve fazer sua estreia na Broadway, onde viverá nos palcos por três meses a personagem Charmian no musical "& Juliet".

5º: Stokes Twins

Faturamento: US$ 20 milhões; Seguidores: 113,7 milhões; Engajamento médio: 3,09%; Nota de empreendedorismo: 3

Os gêmeos lideram um dos canais no Youtube que mais crescem no momento, graças a seus vídeos de pegadinhas, desafios e vlogs — como um sobre o McDonald's que foi "construído" dentro de um quarto — que regularmente atraem mais de 40 milhões de visualizações. No último ano, o acumulado da dupla chegou a quatro bilhões de visualizações.

6º: Dixie D'Amelio

Faturamento: US$ 14,60 milhões; Seguidores: 87 milhões; Engajamento médio: 1,88%; Nota de empreendedorismo: 4

Dixie já foi a segunda TikToker que mais faturava no aplicativo, mas mesmo tendo diminuído sua presença por lá, ela segue crescendo no mundo da alta moda. Suas parcerias atuais incluem a joalheria de luxo Chopard e as grifes Ferragamo, Louis Vuitton e Valentino. Com a irmã, Charli, ela ainda tem investido na marca de sapatos da família, a D'Amelio Footwear.

Além disso, ela já experimenta com uma carreira na música pop, e seu single "Be Happy" alcançou 100 milhões de reproduções no Spotify.

7º: Mark Rober

Faturamento: US$ 25 milhões; Seguidores: 61,9 milhões; Engajamento médio: 2,09%; Nota de empreendedorismo: 3

O ex-engenheiro da NASA produz conteúdos focados em ciência e sua abordagem dramática acaba prendendo a atenção de seus "alunos", como exemplos da queda de um ovo no espaço ou testes para ver se lava seria mais destrutiva do que ácido. A empresa dele, Crunch Labs, ainda comercializa caixas por assinatura com materiais educativos para crianças realizarem seus experimentos construindo itens em casa.

Em abril, ele lançou uma segunda linha de produtos, desta vez para adolescentes. Rober também fez uma parceria com a organização FIRST e a fundação Google.org para tornar ciência mais acessível em comunidades carentes.

8º: Alex Cooper

Faturamento: US$ 22 milhões; Seguidores: 5,7 milhões; Engajamento médio: 6,5%; Nota de empreendedorismo: 4

Alexandra tornou seu podcast de sexo e relacionamentos, o "Call Her Daddy", em um verdadeiro gigante de mídia. Ela acaba de assinar um contrato de US$ 125 milhões para levar sua rede de shows apresentados por outros influenciadores para a rádio SiriusXM. Entre os podcasts inclusos no negócio estão o "Hot Mess", de Alix Earle (em 30º nesta lista) o "Pretty Lonesome" de Madeline Argy, "Boyfriend Material" de Harry Jowsey e "In Your Dreams" de Owen Thiele.

O novo acordo entra em vigor em janeiro de 2025 e substitui outro já muito bem sucedido; um contrato de US$ 60 milhões com o Spotify que durou três anos. Ela também já firmou parcerias com a marca de roupas Skims, de Kim Kardashian, e a grife de sapatos Jimmy Choo, além de ter se tornado uma das apresentadoras da rede americana NBC durante os Jogos Olímpicos de Paris.

9º: Rhett & Link

Faturamento: US$ 36 milhões; Seguidores: 14,3 milhões; Engajamento médio: 0,25%; Nota de empreendedorismo: 4

Fundadores da marca "Mythical" do Youtube, a dupla criou um império multimídia através de seu canal de humor, com programas próprios como o Good Mythical Morning, que discute variedades e o Mythical Kitchen, que apresenta receitas pouco ortodoxas. Amigos desde os tempos de escola, os dois levaram a fama a outras arenas, como uma loja de produtos assinados por eles que vende desde moletons a produtos de cabelo.

Rhett e Link ainda produzem um podcast e o canal FAST na plataforma de streaming Hulu, além do show de comédia Good Mythical Tour, que já vendeu mais de 24 mil ingressos. Eles também investem anualmente US$ 5 milhões em outros influenciadores através do projeto Mythical Ventures.

10º: Khaby Lame

@khaby.lame Free Exclusive Minecraft Character items - Camel Hat, Cherry Blossom Dress, or Axoloti Hat with qualifying Kellogg's cereal purchase. Collect all 3! Visit Please see link in bio:-) #ad ? original sound - Khabane lame

Faturamento: US$ 20 milhões; Seguidores: 255 milhões; Engajamento médio: 0,25%; Nota de empreendedorismo: 3

A pessoa mais seguida no TikTok no último ano produz vídeos curtos reagindo a memes e tendências virais que já acumulam 2,5 bilhões de curtidas. O italiano de Turim também assinou contratos lucrativos com marcas como Hugo Boss, o game Fortnight e a Sony Pictures. O Walmart venderá sua linha de produtos para a cozinha, enquanto ele faz pequenas aparições em séries e filmes como "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" e "Bad Boys 4".

O restante do top 50 da Forbes:

11º: Druski: Faturamento: US$ 12 milhões; Seguidores: 18,4 milhões; Engajamento médio: 6,31%; Nota de empreendedorismo: 4

12º: Logan Paul: Faturamento: US$ 9,8 milhões; Seguidores: 76,1 milhões; Engajamento médio: 2,34%; Nota de empreendedorismo: 4

13º: Jake Paul: Faturamento: US$ 13,6 milhões; Seguidores: 69,9 milhões; Engajamento médio: 1,52%; Nota de empreendedorismo: 3

14º: Emma Chamberlain: Faturamento: US$ 9 milhões; Seguidores: 27,6 milhões; Engajamento médio: 5,24%; Nota de empreendedorismo: 4

15º: Andre "Typical Gamer" Rebelo: Faturamento: US$ 12 milhões; Seguidores: 18,4 milhões; Engajamento médio: 6,31%; Nota de empreendedorismo: 4

16º: Mark "Markiplier" Fischbach: Faturamento: US$ 32 milhões; Seguidores: 69,7 milhões; Engajamento médio: 0,38%; Nota de empreendedorismo: 2

17º: Marques Brownlee: Faturamento: US$ 10 milhões; Seguidores: 32,4 milhões; Engajamento médio: 0,71%; Nota de empreendedorismo: 4

18º: Brent Rivera: Faturamento: US$ 11 milhões; Seguidores: 105,8 milhões; Engajamento médio: 0,40%; Nota de empreendedorismo: 3

19º: Adam W: Faturamento: US$ 15 milhões; Seguidores: 55 milhões; Engajamento médio: 1,51%; Nota de empreendedorismo: 2

20º: Dani Austin: Faturamento: US$ 13,6 milhões; Seguidores: 3,3 milhões; Engajamento médio: 2%; Nota de empreendedorismo: 3

21º: Ryan Kaji: Faturamento: US$ 35 milhões; Seguidores: 33,16 milhões; Engajamento médio: 1,33%; Nota de empreendedorismo: 1

22º: Ms. Rachel: Faturamento: US$ 11,9 milhões; Seguidores: 18,1 milhões; Engajamento médio: 0,89%; Nota de empreendedorismo: 3

23º: Sean "Jacksepticeye" McLoughlin: Faturamento: US$ 18 milhões; Seguidores: 40 milhões; Engajamento médio: 0,20%; Nota de empreendedorismo: 2

24º: Kai Cenat: Faturamento: US$ 8,5 milhões; Seguidores: 48,7 milhões; Engajamento médio: 7,91%; Nota de empreendedorismo: 2

25º: Nick "Nickmercs" Kolcheff: Faturamento: US$ 13 milhões; Seguidores: 10 milhões; Engajamento médio: 0,18%; Nota de empreendedorismo: 3

26º: Nick DiGiovanni: Faturamento: US$ 4,9 milhões; Seguidores: 35,3 milhões; Engajamento médio: 2,12%; Nota de empreendedorismo: 4

27º: Josh Richards: Faturamento: US$ 6 milhões; Seguidores: 34,7 milhões; Engajamento médio: 1,85%; Nota de empreendedorismo: 3

28º: Felix "xQc" Lengyel: Faturamento: US$ 36 milhões; Seguidores: 14,3 milhões; Engajamento médio: 0,08%; Nota de empreendedorismo: 1

29º: Zach King: Faturamento: US$ 5,10 milhões; Seguidores: 149 milhões; Engajamento médio: 0,53%; Nota de empreendedorismo: 3

30º: Alix Earle: Faturamento: US$ 8 milhões; Seguidores: 11,1 milhões; Engajamento médio: 4,26%; Nota de empreendedorismo: 2

31º: Livvy Dunne: Faturamento: US$ 3,9 milhões; Seguidores: 3,91 milhões; Engajamento médio: 13,40%; Nota de empreendedorismo: 3

32º: Addison Rae Easterling: Faturamento: US$ 3,40 milhões; Seguidores: 132,4 milhões; Engajamento médio: 0,26%; Nota de empreendedorismo: 3

33º: Mikayla Nogueira: Faturamento: US$ 7 milhões; Seguidores: 18,8 milhões; Engajamento médio: 1,70%; Nota de empreendedorismo: 2

34º: Jake Shane: Faturamento: US$ 6 milhões; Seguidores: 4,1 milhões; Engajamento médio: 4,45%; Nota de empreendedorismo: 2

35º: Alexa Rivera: Faturamento: US$ 5 milhões; Seguidores: 52,2 milhões; Engajamento médio: 5,29%; Nota de empreendedorismo: 1

36º: Bailey Sarian: Faturamento: US$ 9,5 milhões; Seguidores: 13,7 milhões; Engajamento médio: 0,09%; Nota de empreendedorismo: 2

37º: Flau'jae Johnson: Faturamento: US$ 7 milhões; Seguidores: 4,2 milhões; Engajamento médio: 1,87%; Nota de empreendedorismo: 2

38º: iJustine: Faturamento: US$ 3,5 milhões; Seguidores: 12,9 milhões; Engajamento médio: 0,05%; Nota de empreendedorismo: 3

39º: Alan Chikin Chow: Faturamento: US$ 2,1 milhões; Seguidores: 71 milhões; Engajamento médio: 0,39%; Nota de empreendedorismo: 3

40º: Nara Smith: Faturamento: US$ 6,5 milhões; Seguidores: 13 milhões; Engajamento médio: 15%; Nota de empreendedorismo: 1

41º: Monet McMichael: Faturamento: US$ 8 milhões; Seguidores: 5,5 milhões; Engajamento médio: 5,18%; Nota de empreendedorismo: 1

42º: Drew Afualo: Faturamento: US$ 2,1 milhões; Seguidores: 8 milhões; Engajamento médio: 3,6%; Nota de empreendedorismo: 3

43º: Jordan The Stallion: Faturamento: US$ 4,5 milhões; Seguidores: 15,3 milhões; Engajamento médio: 2,92%; Nota de empreendedorismo: 2

44º: Haley Baylee: Faturamento: US$ 5,9 milhões; Seguidores: 23,3 milhões; Engajamento médio: 2,69%; Nota de empreendedorismo: 1

45º: Ian Boggs: Faturamento: US$ 1,6 milhões; Seguidores: 34,2 milhões; Engajamento médio: 0,69%; Nota de empreendedorismo: 3

46º: Savanah Moss: Faturamento: US$ 1 milhão; Seguidores: 14,2 milhões; Engajamento médio: 2,27%; Nota de empreendedorismo: 3

47º: Brooke Monk: Faturamento: US$ 3 milhões; Seguidores: 40,5 milhões; Engajamento médio: 2,75%; Nota de empreendedorismo: 1

48º: My Nguyen: Faturamento: US$ 1,5 milhão; Seguidores: 9,7 milhões; Engajamento médio: 1%; Nota de empreendedorismo: 3

49º: Drea Knows Best: Faturamento: US$ 2 milhões; Seguidores: 7 milhões; Engajamento médio: 0,19%; Nota de empreendedorismo: 3

50º: Amelie Zilber: Faturamento: US$ 1,5 milhão; Seguidores: 9,1 milhões; Engajamento médio: 1,36%; Nota de empreendedorismo: 2