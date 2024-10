Quem é Tomás Covas, que foi 'lançado' a deputado por Nunes e criticou PSDB

O prefeito eleito Ricardo Nunes (MDB-SP) disse que Tomás Covas, 21, filho de Bruno Covas, deverá se candidatar a deputado nas eleições de 2026.

Sobre a possibilidade, Tomás disse que ainda precisa se preparar. "É uma responsabilidade muito grande, então vou procurar me preparar agora para estar pronto daqui a dois anos", disse ele, indicando que gostaria de atuar na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), como deputado estadual.

Quem é Tomás Covas

Prefeito Bruno Covas recebeu a visita do filho Tomás durante internação no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante gravação para o programa Fantástico de 3 de novembro de 2019 Imagem: Reprodução TV Globo

Tomás é filho de Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, que morreu em 2021 em decorrência de um câncer. Ele vem de uma linhagem de políticos no Brasil, é bisneto de Mário Covas, que foi governador e também prefeito de São Paulo.

Ele está cursando economia na PUC-SP, assim como fez o pai. Em entrevista ao jornal O Globo em novembro do ano passado, Tomás disse que está "focado nos estudos". "Agora estou focado nos estudos. Acabei de entrar na faculdade de Economia, depois de passar dois anos nos Estados Unidos concluindo o Ensino Médio", disse ele. Além de economia, Bruno Covas também se formou em Direito na USP.

No campo político, ele diz que na maior parte das vezes concordava com as ideias do pai. "Às vezes divergia em uma ideia ou outra, mas concordava porque eu fazia muitas perguntas. Sempre perguntava uma coisa ou outra e ele me explicava. Ele gostava de explicar. E então eu sempre buscava entender as ideias deles que eram amplas e difíceis", contou no Política Real Podcast, em novembro do ano passado.

É filiado ao PSDB, assim como era o pai. Tomás apoiou a candidatura de Datena no primeiro turno. Ele também alfinetou o PSDB dizendo que, se seu pai estivesse vivo, o partido "não estaria assim" e afirmou que a legenda vive um "momento triste" na capital. Nas eleições deste ano, a apresentação de Datena como candidato gerou disputas internas. Havia uma ala de tucanos, da qual Tomás faz parte, defendendo a aliança com o atual prefeito.

Tem proximidade com Ricardo Nunes. Durante a corrida eleitoral deste ano, Tomás agradeceu Nunes pelo apoio em seu processo de luto na morte do ex-prefeito. "Não tenho palavras. Foi uma emoção muito grande [por] tudo aquilo que ele [Nunes] fez comigo após perder meu pai. Foi um grande irmão para mim. Isso, para mim, representa muito. Fico até emocionado", disse ele. Na ocasião, Nunes afirmou que ele seria "super bem-vindo" ao partido caso fosse expulso da sigla tucana.

No último domingo (27), ele usou uma camisa de trator, assim como vários apoiadores do prefeito Nunes. Em entrevista, ele explicou o significado da camisa. "Tem o símbolo do trator, que representa 'tratorando'. A gente vai, nesse segundo turno, amassar e passar o trator em cima do Boulos", disse Covas.



Foi nomeado como Coordenador de Políticas para a Juventude em São Paulo. Nunes nomeou Tomás em junho deste ano para o cargo cujo salário é de R$ 10,4 mil, segundo a Folha de S.Paulo.

Ele afirmou estar se preparando para disputar as eleições no futuro. "Eu gosto. Acompanhava meu pai desde cedo, desde criança. Vou me preparar para, quem sabe, nas próximas eleições, estar preparado para concorrer. Não é fácil. Tem que estar com os pensamentos e construções em dia para concorrer em uma eleição representando muitas pessoas", disse ele após o primeiro turno das eleições municipais deste ano.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/08/2024 e da Agência Estado