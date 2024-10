Premiê da Itália obtém vitória apertada nas eleições regionais da Ligúria

Por Angelo Amante e Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e sua coalizão de direita conseguiram mais uma vitória nas eleições regionais, segundo os resultados finais da Ligúria, divulgados nesta terça-feira, um impulso de meio de mandato para o governo.

O candidato conservador Marco Bucci, prefeito da capital da Ligúria, Gênova, foi eleito presidente da região no noroeste com 48,8% dos votos, vencendo por pouco o rival de centro-esquerda e ex-ministro Andrea Orlando, com 47,4%

"Parabéns a Marco #Bucci por sua vitória", escreveu Meloni no X.

Foi a mais recente de uma série de vitórias eleitorais regionais para a primeira-ministra, dias depois de ela ter comemorado seus dois primeiros anos no cargo com uma sólida liderança nas pesquisas de opinião nacionais. Mais duas disputas regionais serão realizadas no próximo mês.

O resultado também foi um golpe para a oposição dividida da Itália, que esperava que uma vitória pudesse ajudar a consolidar a frágil aliança construída em torno do Partido Democrático (PD) e do Movimento Cinco Estrelas (M5S).

A votação na Ligúria, que ocorreu entre o último domingo e a segunda-feira, foi desencadeada pela renúncia, em julho, do presidente regional conservador Giovanni Toti, que deixou o cargo após ser preso sob acusação de corrupção.

Toti negou ter cometido irregularidades, mas fez um acordo para encerrar o processo contra ele. De acordo com a lei italiana, o acordo não é uma admissão de culpa, mas está sujeito à aprovação de um juiz pré-julgamento.

Apesar da derrota, o PD foi o partido mais popular na Ligúria, com 28,5%, mas o M5S teve um desempenho particularmente ruim, com 4,5%. Os Irmãos da Itália, de Meloni, obtiveram cerca de 15%, à frente de seus aliados de direita, a Liga e o Força Itália.

A participação foi de pouco menos de 46%, abaixo dos 53,4% registrados na última votação regional em 2020.

O bloco de Meloni atualmente controla 14 das 20 regiões italianas e garantiu várias vitórias desde que assumiu o cargo, perdendo para a oposição de centro-esquerda apenas em uma disputa apertada na ilha da Sardenha em fevereiro.