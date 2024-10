Popó e sua nave: Cybetruck vira febre dos famosos e surge até na periferia

O ex-boxeador Acelino "Popó" Freitas exibiu nos últimos dias a mais nova adição de sua garagem. O pugilista foi mais um famoso a se render ao Tesla Cybertruck - primeira picape da marca de veículos elétricos comandada por Elon Musk. Seu visual polêmico de aço inoxidável é um dos mais chamativos da história da indústria automotiva.

O que aconteceu

Uma unidade do Tesla Cybertruck era rodeada de mistério até pouco tempo na Bahia. Ninguém sabia quem era seu dono. Porém, o boxeador Popó assumiu ser o proprietário do veículo na última semana.

Queria mostrar para as pessoas que quando a gente trabalha, quando a gente corre atrás, a gente consegue Popó, ao Bahia Notícias

Popó é o último de uma lista de famosos que já adquiriram e ostentaram o modelo da Tesla. Antes dele, Kim Kardashian, Lady Gaga, Justin Bieber, Serena Williams, Spike Lee, Shaquille O'Neal e Bad Bunny já foram vistos com o Cybertruck.

Entre os brasileiros estão Ludmilla e sua mulher Brunna Gonçalves e Wesley Safadão.

Em junho, a picape foi vista no Morro do Macaco, região próxima a Cotia (SP), rodando sem placa. Quem estava ao volante do veículo era o funkeiro e influenciador Danielzinho Grau, que recentemente divulgou uma rifa ilegal que tem o carro como prêmio.

O Tesla Cybertruck tem três versões. A mais básica possui um motor na traseira, a intermediária tem dois motores (um em cada eixo) e a mais avançada (chamada de Cyberbeast) tem três motores.

Com capacidade de carga de 1.100 kg e podendo rebocar 5.000 kg, o Cybertruck chega aos 210 km/h em sua versão mais completa, que acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,6 segundos. A potência do modelo em suas três versões é de, respectivamente, 319 cv, 608 cv e 857 cv.

