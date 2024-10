PF vê 'falhas evidentes' do governo do DF para impedir o 8 de Janeiro

A Polícia Federal apontou que a "falta de ações coordenadas " e "falhas evidentes" da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal comprometeram a capacidade das forças de segurança em prever e combater os atos violentos de 8 de janeiro de 2023. As conclusões estão no relatório final da investigação, encaminhado nesta semana ao STF.

O que aconteceu

A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga autoridades do governo do DF. Investigação foi aberta logo após o 8 de Janeiro e apura a omissão das autoridades do governo do Distrito Federal, incluindo o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Anderson Torres. A investigação foi aberta porque a segurança da praça dos Três Poderes é uma obrigação do Distrito Federal e não impediu a depredação de patrimônio público.

Relatório final foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na segunda-feira (28), ele encaminhou o documento para a avaliação da Procuradoria-Geral da República, que pode decidir se denuncia os envolvidos ou se solicita mais diligências. Na decisão que encaminhou os autos à PGR, Moraes cita o trecho da conclusão do relatório final da PF, mas não fica claro se todos os investigados foram indiciados e por quais crimes. Como o documento foi encaminhado para a PGR, ele ainda está sob sigilo.

Investigação apura os crimes de omissão imprópria. Esse crime acontece quando uma pessoa que tinha obrigação de agir para evitar uma situação não age. No trecho do relatório citado por Moraes, a PF deixa claro que uma série de fatores envolvendo a Secretaria de Segurança Pública foram "decisivos" para não prevenir e mesmo reprimir no dia os atos golpistas do 8 de Janeiro.