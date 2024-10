Petrolífera mexicana Pemex perde US$ 8 bi no terceiro trimestre

A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registrou uma perda de 161,45 bilhões de pesos (US$ 8,03 bilhões ou R$ 46,35 bilhões, no câmbio atual) no terceiro trimestre, principalmente devido à queda nas vendas e à depreciação do peso mexicano, informou a companhia nesta terça-feira (29).

Esse resultado representa um aumento nas perdas em comparação com os 79,13 bilhões de pesos (R$ 22,72 bilhões) registrados no mesmo trimestre de 2023, segundo a Pemex.

"Os principais fatores que contribuíram para essa variação foram: a diminuição das vendas totais; um aumento na deterioração de ativos fixos; e um aumento na perda cambial", explicou em um relatório aos investidores.

A empresa destacou que uma valorização de 6,8% do peso mexicano em relação ao dólar americano resultou em uma perda cambial de 130,11 bilhões de pesos (R$ 37,35 bilhões) durante o terceiro trimestre.

As vendas totais, por sua vez, caíram 7,7% em relação ao mesmo período de 2023, totalizando 426,12 bilhões de pesos (R$ 122,35 bilhões), devido à redução nas exportações, detalhou a companhia.

A enorme dívida financeira da Pemex, um dos maiores desafios para seu desempenho, diminuiu 6,4% em comparação com o fechamento de 2023, ficando em 97,3 bilhões de dólares (R$ 556 bilhões), de acordo com o relatório.

Já a produção de petróleo caiu 5,7%, alcançando 1,76 milhão de barris diários em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

A Petróleos Mexicanos, a maior empresa pública do país, precisa multiplicar seus investimentos para reverter um prolongado declínio na produção de petróleo, que em 2004 atingiu um pico de 3,4 milhões de barris por dia.

