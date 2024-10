Paramilitares do Sudão abusaram sexualmente de vítimas de 8 a 75 anos, diz missão da ONU

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - As Forças de Apoio Rápido (RSF) do Sudão e seus aliados cometeram níveis "surpreendentes" de abuso sexual, estuprando civis à medida que as tropas avançavam e sequestrando algumas mulheres como escravas sexuais durante a guerra de mais de 18 meses, disse uma missão da ONU na terça-feira.

As vítimas variam entre oito e 75 anos, segundo o relatório da missão de apuração de fatos da ONU, com a maior parte da violência sexual cometida pela RSF e milícias árabes aliadas em uma tentativa de aterrorizar e punir as pessoas por supostas ligações com inimigos.

"A grande escala de violência sexual que documentamos no Sudão é impressionante", disse o presidente da missão, Mohamed Chande Othman, em uma declaração que acompanha um relatório de 80 páginas baseado em entrevistas com vítimas, familiares e testemunhas.

O relatório ocorre após investigações da Reuters e de grupos de direitos sobre o abuso sexual generalizado no conflito.

A RSF, que está lutando contra o Exército do Sudão, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ela já havia dito anteriormente que investigaria as alegações e levaria os perpetradores à justiça.

A paramilitar RSF tem raízes nas chamadas milícias Janjaweed, que ajudaram os militares a esmagar uma rebelião na região de Darfur, no oeste do Sudão, há duas décadas.

No conflito atual, a RSF assumiu o controle de grande parte do Sudão, inclusive em Darfur Ocidental, onde é acusada de realizar assassinatos étnicos contra o povo Masalit com a ajuda de milícias árabes.

A missão da ONU disse que os insultos racistas contra os não árabes em partes do Estado de Darfur Ocidental foram amplamente usados durante os ataques sexuais, o que indica uma segmentação étnica.

Uma das vítimas, de El Geneina, em Darfur Ocidental, contou que seu estuprador lhe disse, sob a mira de uma arma: "Faremos com que vocês, as meninas Masalit, deem à luz crianças árabes", informou o relatório.

Em outro caso, uma mulher de Darfur Ocidental foi mantida em cativeiro por mais de oito meses por guardas da RSF e engravidada por seu principal captor durante repetidos estupros, acrescentou.