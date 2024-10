Para prolongar a vida: evite hábito que equivale a fumar 15 cigarros ao dia

"As conexões sociais, de forma muito real, são a chave para a felicidade e a saúde", observa Jeremy Nobel, fundador do Projeto Jeremy Nobel e membro do corpo discente em clínica geral da Faculdade de Medicina de Harvard.

Em artigo para o The Boston Globe escrito com Michelle Williams, diretora da Faculdade de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade Harvard, esses especialistas afirmaram que a solidão e o isolamento social desempenham "um papel incomum" em mortes evitáveis por suicídio.

"A solidão enfraquece a vitalidade, prejudica a produtividade e reduz a alegria da vida", escreveram Nobel e Williams. Seus efeitos sobre a saúde são comparáveis aos da obesidade, abuso do álcool e de fumar 15 cigarros por dia, aumentando o risco de morte prematura em 30%. "A solidão não apenas o faz infeliz — ela mata", acrescentaram.

Eles pediram que as relações sociais sejam consideradas uma grande questão nacional de saúde pública "para diminuir essas mortes dolorosas e evitáveis causadas pelo desespero".

Ninguém está imune

"Mais de um terço dos adultos são cronicamente solitários e 65% das pessoas estão seriamente solitárias parte do tempo", Nobel declarou em entrevista.

O índice de solidão persistente também é elevado entre idosos, que, além das limitações impostas por doenças crônicas, podem sofrer os efeitos isolantes de questões de mobilidade, falta de transporte e perda auditiva não tratada.

Consequências e como superar

Boa parte da vida moderna, que embora pareça promover a conectividade, tem tido o efeito oposto de estimular o isolamento social e a solidão, asseguram especialistas. Segundo a fundação, "o envolvimento com a internet e a mídia social ampliam a sensação de solidão, depressão e ansiedade".

Os indivíduos raramente contam histórias pessoais de aflição e isolamento nas redes sociais. Pelo contrário, as publicações geralmente trazem alegria e amizade, e quem não tem isso costuma se sentir excluído e desolado. As comunicações eletrônicas costumam substituir as interações pessoais cara a cara e os sinais sutis de angústia e mensagens de ternura e carinho que essas interações.

Assim, pense em marcar um horário nesta semana para encontrar um amigo para tomar café, jantar, visitar um museu ou simplesmente caminhar. Se não tiver outra opção, pegue o telefone e converse com alguém. Há uma boa chance de você se sentir melhor depois disso.

*Com informações de reportagem publicada em 28/06/2018