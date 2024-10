Óleo long life: entenda item ignorado por muitos donos de carro automático

Na edição desta semana, o programa Carona traz o quadro Autosserviço, que aborda uma dúvida comum entre proprietários de veículos com transmissão automática: o item, cada vez mais popular, requer algum tipo de manutenção?

O apresentador Jorge Moraes esclarece essa questão com o consultor Marcelo Silva. O especialista explica que, dependendo do modelo do veículo, o câmbio automático necessita de troca de óleo.

Essa informação, prossegue, está no manual do proprietário - caso haja necessidade de substituição do lubrificante, o manual também traz os intervalos recomendados para essa troca.

Ao mesmo tempo, existem câmbios automáticos que utilizam óleo do tipo "long life", que não precisa ser substituído e, em tese, tem a mesma durabilidade que a vida útil do próprio automóvel.

Como é acelerar a Ranger 'completona'

Imagem: Alessandro Reis/UOL

O Carona também fala da versão topo de linha da Ford Ranger com motor turbodiesel.

Moraes conta suas impressões ao volante de uma opção Limited, equipada com propulsor 3.0 V6 de 250 cv e 61,2 kgfm de torque - gerenciado pela transmissão automática de dez marchas.

Com preço inicial sugerido de R$ 326.990, a Ranger Limited combina bom desempenho com condução semelhante à de um SUV, trazendo suspensões bem calibradas. Traz rodar confortável, sem abrir mão da estabilidade em velocidades mais altas.

O consumo é outro ponto positivo, considerando a performance: de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), a picape tem consumo médio de 8,9 km/l de diesel na cidade e de 10,2 km/l na estrada.

A versão Limited tem, ainda um pacote opcional, que eleva o preço final a R$ 351.990, que acrescenta rodas de liga leve de 20 polegadas, no lugar da medida padrão de 18 polegadas e monitoramento externo "360 graus" com câmeras, além de uma série de assistências à condução, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e assistente de permanência na faixa.O Carona também

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes responde a perguntas da audiência sobre o mercado automotivo, incluindo os próximos lançamentos que virão ao Brasil.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.