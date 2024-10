Napoli derrota Milan e abre vantagem na liderança da Série A

SÃO PAULO, 29 OUT (ANSA) - Mesmo jogando fora de casa, o Napoli derrotou nesta terça-feira (29) o Milan por 2 a 0 e abriu uma vantagem mais confortável na liderança da Série A da Itália.

Os comandados de Antonio Conte precisaram de dois gols de Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia na etapa inicial para definirem o triunfo no San Siro, em Milão, e o oitavo em 10 jogos no campeonato.

Aos cinco minutos, o centroavante belga ganhou no jogo de corpo do zagueiro milanista e chutou rasteiro para vencer Mike Maignan, enquanto o georgiano anotou o seu tento ao acertar um belíssimo arremate de fora da área.

Com o resultado, os napolitanos alcançaram os 25 pontos e têm sete de vantagem em relação à Internazionale, que entrará em campo amanhã (30) contra o Empoli, na Toscana. O Milan, por sua vez, ocupa o oitavo posto, com 14.

- Outros jogos - O Bologna respirou na tabela do Campeonato Italiano ao derrotar o Cagliari por 2 a 0 na Sardenha, com gols de Riccardo Orsolini e Jens Odgaard.

O rossoblù emiliano alcançou os 12 pontos, subiu para 10º e respirou na tabela da Série A, enquanto o oponente sardo ocupa a 15ª posição e segue ameaçado pela zona do rebaixamento.

Na Puglia, o Lecce, embora tenha continuado no Z3 da liga, conquistou um triunfo muito importante em cima do Hellas Verona e chegou aos oito pontos, mesma quantidade de Monza e Parma. Os veroneses, por sua vez, seguem caindo na tabela e estacionaram nos nove pontos, em 14º.

O único gol do jogo ocorrido no Via del Mare, em Lecce, foi anotado por Patrick Dorgu, enquanto o Verona teve dois jogadores expulsos no decorrer dos 90 minutos. (ANSA).

