Morte de jovem promessa do esqui comove Itália

ROMA, 29 OUT (ANSA) - A esquiadora Matilde Lorenzi, jovem promessa dos esportes de inverno na Itália e que havia sofrido um grave acidente na última segunda-feira (28), não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta terça (29).

A morte foi anunciada pelo Ministério da Defesa, uma vez que a atleta de 19 anos era cabo do Exército italiano. "Todo o Exército se une em torno dos entes queridos de Matilde e participa com comovida solidariedade na dor desse dramático episódio", disse o chefe do Estado-Maior, general Carmine Masiello.

Lorenzi, integrante da equipe júnior da seleção italiana de esqui alpino, caiu enquanto treinava na geleira do Vale Senales, na província de Bolzano, extremo-norte do país.

Segundo uma reconstrução inicial do caso, os esquis da jovem se partiram e a fizeram bater violentamente com o rosto no chão.

"A terrível notícia da morte prematura da cabo Matilde Lorenzi, promessa do esqui azzurro, me deixou muito triste", escreveu a premiê Giorgia Meloni nas redes sociais, expressando solidariedade à família e aos colegas da esquiadora.

"Estou entristecido pelo falecimento de Matilde Lorenzi, um talento cristalino rompido pelo destino. Descanse em paz, jovem campeã", reforçou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani. (ANSA).

