Minério de ferro recua devido à incerteza sobre estímulo da China e com maior oferta

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro recuaram nesta terça-feira, interrompendo uma sequência de dois dias de ganhos, já que a incerteza em torno dos planos de estímulo fiscal da China, maior consumidora, pesou sobre o mercado, enquanto uma perspectiva de oferta mais forte pressionou ainda mais os preços.

O contrato janeiro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, da China, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,77%, a 777,5 iuanes (108,89 dólares) a tonelada métrica.

O minério de ferro de referência na bolsa de Cingapura estava em leve alta de 0,5%, a 104 dólares a tonelada, por volta das 8h (horário de Brasília).

O sentimento do mercado está oscilando com as expectativas políticas, disse o site chinês de informações financeiras Hexun Futures.

Há uma grande incerteza política, já que o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo está programado para se reunir no início de novembro, coincidindo com a eleição presidencial dos EUA, disse o Hexun Futures.

O contrato de Dalian atingiu seu maior valor em mais de uma semana na segunda-feira, impulsionado por esperanças renovadas de novos estímulos fiscais por parte de Pequim.

A declaração da Associação de Ferro e Aço da China de que proporia políticas específicas para remodelar o setor em face da fraca demanda apoiou os ganhos de ontem nos preços do aço e do minério de ferro, disseram os analistas do ANZ.

Embora a demanda de minério de ferro permaneça estável, o mercado enfrenta o problema do pico de produção e da alta oferta, disse a Hexun Futures.

O volume total de minério de ferro embarcado globalmente, a partir de 19 portos e 16 empresas de mineração na Austrália e no Brasil, aumentou 1,7 milhão de toneladas ou 6,9% na semana, atingindo 26,3 milhões de toneladas entre 21 e 27 de outubro, segundo dados da Mysteel.