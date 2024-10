Maduro cobra explicação de Lula por vetar Venezuela no Brics

CARACAS, 29 OUT (ANSA) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que aguarda uma explicação por parte de seu homólogo no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o veto à entrada de Caracas no Brics durante a última cúpula do grupo, em Kazan, na Rússia.

"Prefiro esperar que Lula, uma vez bem informado dos acontecimentos como chefe de Estado, a seu tempo, diga o que tem a dizer", afirmou o líder venezuelano em seu programa semanal "Com Maduro+".

Sem acusar diretamente o presidente brasileiro, Maduro voltou suas críticas ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, definindo o Itamaraty como "um poder dentro do poder", que sempre "conspira contra a Venezuela porque está ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos desde o golpe contra [o ex-presidente brasileiro] João Goulart".

O veto por parte do governo Lula foi justificado pelo assessor internacional da presidência da República, Celso Amorim, devido à "violação da relação de confiança" após Caracas não ter cumprido a promessa de divulgar as atas das eleições de 28 de julho. (ANSA).

