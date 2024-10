Lufthansa lucra menos no 3º trimestre, mas receita avança

A Lufthansa teve lucro líquido de 1,1 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2024, um pouco menor do que o ganho de 1,19 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado pela companhia aérea alemã nesta terça-feira, 29. O Ebit ajustado - métrica preferida da Lufthansa - recuou 9% na mesma comparação, a 1,34 bilhão de euros. Por outro lado, a receita avançou 5%, a 10,74 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.