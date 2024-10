Lira vai anunciar Hugo Motta como seu candidato à presidência da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fará um pronunciamento à imprensa na manhã de hoje (29) para oficializar o líder do Republicanos, Hugo Motta (Republicanos-PB), como seu candidato na disputa pela presidência da Casa a partir de 2025.

A escolha de Lira

Lira convocou um pronunciamento à imprensa às 9h30 desta terça-feira. Ele na Residência Oficial da Presidência da Câmara

Presidente da Câmara soltou a mão de Elmar Nascimento e abraçou Motta. Durante meses, a expectativa era de que Lira escolhesse Elmar, mas aliados afirmaram ao UOL que o candidato "de coração" era Motta. O deputado alagoano não pode se reeleger e quer fazer o sucessor para transferir seu capital político e ter influência na Casa.

Elmar não se "viabilizou", e Motta virou o "candidato de consenso". Segundo relatos de deputados próximos a Lira, o líder do União Brasil não foi indicado para ser seu sucessor por "falta de apoio" dos partidos. O republicano, contudo, é o deputado que dialoga com todos os grupos políticos da Câmara e seria o postulante com maior aceitação entre as siglas.

Motta entrou oficialmente na disputa após a desistência de Marcos Pereira. O líder do Republicanos corria por fora na disputa, enquanto o presidente de seu partido se apresentava como candidato. Pereira, no entanto, acabou desistindo após o presidente do PSD, Gilberto Kassab, "inviabilizar" sua candidatura.

Presidente da Câmara já tinha sinalizado que Motta seria seu indicado em almoço com líderes. Apesar de oficializar somente agora, Lira já tinha comunicado sua decisão a algumas lideranças partidárias durante a comemoração do aniversário do republicano. Após o indicativo, o deputado alagoano e Motta foram a eventos públicos e privados juntos, como a festa de 80 anos do ex-senador Jader Barbalho (MDB) em Belém, no Pará.

Ciro Nogueira, Arthur Lira e Hugo Motta no aniversário de 80 anos do ex-senador Jader Barbalho Imagem: Reprodução

Lira tem se dedicado a formar bloco para eleger Motta. O deputado alagoano espera formar um grupo que pode reunir, além do PP e Republicanos, outras siglas como o PL, MDB e Podemos. De acordo com aliados, o presidente da Casa também tem pressionado o PT a declarar apoio ao seu candidato. Como o partido faz parte de uma federação com PCdoB e PV, essas duas siglas viriam juntas. Há uma expectativa do PDT e PSB apoiarem o republicano.

Petistas impuseram condicionante para apoio a Motta. O partido do presidente Lula é contra o avanço do projeto de lei que anistia os presos em 8 de janeiro, uma pauta dos bolsonaristas. O tema foi assunto do jantar com Motta e parlamentares do partido na casa do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA). Na ocasião, o líder do Republicanos disse que o tema não entraria na campanha e que Lira resolveria a situação ainda este ano. Agora, cabe ao deputado alagoano resolver o imbróglio e garantir os apoios do PT e PL, que são as maiores bancadas da Câmara.

Líder do PT diz que sigla está discutindo apoio. O deputado Odair Cunha (MG) afirmou que o partido está debatendo qual tese irá seguir: "a permanência no "blocão" formado para reeleger Lira em 2023 (com todos os partidos, exceto Novo e PSOL) ou se a sigla irá "produzir um novo bloco" na Casa". Segundo ele, "uma disputa acirrada não é boa para os interesses do PT nem aos interesses do governo".

Governo não se opõe a Motta. Pereira comunicou sua desistência a Lula ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do mesmo partido. Segundo interlocutores, o petista teria dito que não é contra o nome do líder do Republicanos.

Centrão rachado

Lira quer mostrar que o atual acordo entre PSD e União Brasil não vai funcionar. Aliados do presidente da Câmara afirmam que ele tenta convencer Kassab de que a junção entre Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar para formar um "bloco governista" contra Motta não tem chance de prosperar.

Deputados baianos se uniram para tentar derrotar o republicano. Após Lira frustrar as expectativas de Elmar e não anunciá-lo como seu sucessor, o líder do União Brasil e Brito resolveram manter suas candidaturas para forçar um segundo turno de votação contra Motta. A ideia é que, ao final, eles juntem esforços para derrotar o republicano.

PSD e União Brasil podem ficar isolados na Câmara. Caso a formação do blocão se concretize, o partido de Kassab e de Antônio Rueda podem ficar sem espaço na Mesa Diretora da Câmara se não aderirem ao grupo.

Motta ofereceu a primeira secretaria. Aliados do candidato do Republicanos afirmam que ele ofereceu o cargo ao petistas, que, hoje, ocupam a segunda secretaria. A posição tem atribuições mais administrativas na Câmara, como ratificar as despesas da Casa, encaminhar requerimentos de informação e solicitar que o Executivo envie projetos de lei, entre outros.

PSD e União Brasil ofereceram a vice-presidência da Câmara. Conforme mostrou o UOL, com apoio de Kassab, a dupla Brito-Elmar também procura atrair o PT e ofereceu a primeira vice-presidência da Casa à federação do PT. O parlamentar que ocupar este cargo também será o vice-presidente do Congresso Nacional.

Tamanho dos blocos e partidos são considerados na escolha dos cargos. De acordo com o regimento, a distribuição das posições na mesa diretora é feita por escolha da liderança partidária, da maior para a menor. Na prática, o maior bloco tem preferência nos pedidos para compor a mesa diretora, condição que também serve ao maior partido.