Leverkusen avança às oitavas da Copa da Alemanha; Dortmund é eliminado pelo Wolfsburg

O Bayer Leverkusen, atual campeão, se classificou para as oitavas de final da Copa da Alemanha nesta terça-feira (29), ao derrotar o Elversberg (2ª divisão) por 3 a 0, enquanto o Borussia Dortmund perdeu por 1 a 0 para o Wolfsburg na prorrogação.

O tcheco Patrik Schick, com dois gols, e o espanhol Aleix García, que marcou em bela cobrança de falta, deram a vitória ao Leverkusen.

O técnico Xabi Alonso elogiou o "inteligente" Schick e disse: "O mais importante é que passamos para a próxima fase".

Também nesta terça-feira, o RB Leipzig eliminou o St. Pauli (4 a 2) em duelo entre duas equipes da elite.

Os anfitriões já venciam por 2 a 0 após 17 minutos de jogo, com gols de Poulsen e Christoph Baumgartner. Morgan Guilavogui diminuiu aos 28 minutos, mas Poulsen marcou seu segundo dois minutos depois.

O zagueiro sueco do St. Pauli, Eric Smith, marcou no início do segundo tempo (58') dando mais emoção à partida mas o atacante norueguês Antonio Nusa tranquilizou sua equipe faltando 10 minutos para o fim (80').

- Dortmund fora -

O Borussia Dortmund, por sua vez, sofreu a terceira derrota consecutiva contando todas as competições, o que deixa o seu treinador Nuri Sahin na corda bamba.

Sem gols após os 90 minutos na visita ao Wolfsburg, a partida parecia encaminhada para os pênaltis até que Jonas Wind marcou com um chute de curta distância aos 117 minutos.

O Dortmund dominou a posse de bola, mas não teve fluência no ataque e não conseguiu superar a defesa adversária.

"É extremamente amargo sofrer um gol como esse depois de 120 minutos. É difícil", desabafou Pascal Gross, do Dortmund. "Temos problemas com lesões, mas isso não é desculpa. Tivemos chances de marcar", acrescentou.

Depois do naufrágio no segundo tempo no Santiago Bernabéu diante do Real Madrid, há uma semana, pela Liga dos Campeões (5-2), e da derrota na visita ao Augsburg, na Bundesliga (2-1), o Dortmund continua fracassando em seus jogos fora de casa. No campeonato alemão conquistou apenas um ponto em quatro jogos.

O Stuttgart venceu por 2 a 1 em casa e eliminou o Kaiserslautern, finalista do ano passado, graças aos gols de Nick Woltemade (14') e Chris Fuhrich (75'). Boris Tomiak chegou a empatar convertendo um pênalti quase no intervalo (43').

Em outro jogo, o Augsburg venceu o cinco vezes campeão Schalke por 3 a 0 com gols de Alexis Claude-Maurice, Arne Maier e Samuel Essende.

O Karlsruhe venceu o Kickers Offenbach por 2 a 0, o Colônia derrotou o Holstein Kiel e o Regensburg eliminou o Greuther Fürth.

Nesta quarta-feira, o 20 vezes campeão Bayern de Munique viaja para enfrentar o Mainz, enquanto o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Moenchengladbach.

--- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília):

Terça-feira:

Offenbach (D4) - (+) Karlsruhe (D2) 0-2

(+) Augsburg (D1) - Schalke 04 (D2) 3-0

(+) RB Leipzig (D1) - St. Pauli (D1) 4-2

(+) Bayer Leverkusen (D1) - Elversberg (D2) 3-0

(+) Stuttgart (D1) - Kaiserslautern (D2) 2 - 1

(+) Colônia (D2) - Kiel (D1) 3 - 0

(+) Wolfsburg (D1) - Borussia Dortmund (D1) 1 - 0 (na prorrogação)

(+) Regensburg (D2) - Greuther Fürth (D2) 1 - 0

Quarta-feira:

(14h00) Freiburg (D1) - Hamburgo (D2)

Hertha Berlim (D2) - Heidenheim (D1)

Eintracht Frankfurt (D1) - Borussia Mönchengladbach (D1)

Paderborn (D2) - Werder Bremen (D1)

(16h45) Arminia Bielefeld (D3) - Union Berlin (D1)

Hoffenheim (D1) - Nuremberg (D2)

Dresden (D3) - Darmstadt (D2)

Mainz (D1) - Bayern de Munique (D1)

(+): classificado para as oitavas de final

