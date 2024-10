Juiz da Suprema Corte do México anuncia que deixará tribunal e mais renúncias são esperadas

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro da Suprema Corte do México Alfredo Gutiérrez renunciará ao tribunal no final de agosto de 2025, disse ele em carta nesta terça-feira, a primeira de várias renúncias esperadas após a aprovação de uma controversa reforma judicial.

A decisão aumenta ainda mais as tensões entre a Suprema Corte do México e o bloco governista, mantendo o risco de uma crise constitucional enquanto o Congresso e a Presidência permanecem em desacordo com o judiciário sobre a reforma.

O México deverá escolher novos ministros da Suprema Corte em uma eleição em junho como parte da reforma, que reestrutura o Judiciário para nomear juízes por voto popular.

Os atuais ministros que não desejam participar da eleição devem anunciar suas renúncias até sexta-feira, disse uma fonte do tribunal à Reuters.

Oito dos 11 ministros da corte devem anunciar sua renúncia na terça-feira, disse o presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, em coletiva de imprensa.

A Suprema Corte, composta por 11 membros, verá seu número reduzido para nove como parte da reforma e considera uma contestação sobre a constitucionalidade da reforma. Apenas três dos atuais ministros apoiaram publicamente a reforma.

