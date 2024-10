Itália anuncia conferência com América Latina para 2025

ROMA, 29 OUT (ANSA) - A subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, anunciou que Roma prepara uma conferência para 2025 com a América Latina, após o grande impulso nas relações bilaterais entre o país europeu e o subcontinente nos últimos dois anos.

"Em apenas dois anos, o governo deu um novo impulso às relações bilaterais com a América Latina, apostando na diplomacia econômica, nos investimentos, na cooperação e na diplomacia jurídica, e assinou acordos em diversas áreas, além de ter realizado várias consultas políticas em muitos países locais", afirmou Tripodi.

Segundo ela, o evento entre Itália e América Latina no ano que vem "terá envolvimento direto dos membros latino-americanos".

A declaração de Tripodi foi dada no Paraguai, onde a subsecretária cumpre a última etapa de sua agenda na região, que recebeu em outubro o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em visita à Argentina e ao Brasil. (ANSA).

