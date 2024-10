Ibovespa mostra leve alta pressionado por futuros do minério

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha leve alta nos primeiros negócios desta terça-feira, tendo como pano de fundo a queda dos futuros do minério de ferro, mas alta do petróleo, enquanto o noticiário corporativo destacava o balanço do Santander Brasil.

Às 10h45, o Ibovespa subia 0,1%, a 131.370,48 pontos. O volume financeiro somava cerca de 2 bilhões de reais.

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, com a indefinição das commodities e menor ímpeto nos índices acionários em Nova York, o Ibovespa pode apresentar fôlego limitado, ao menos nas primeiras horas de negociação.

A equipe da XP destacou que, no Brasil, analistas de mercado também continuam no aguardo de detalhes sobre um prometido conjunto de medidas de corte de gastos.

Mais cedo o Banco Central divulgou que o Brasil registrou déficit em transações correntes acima do esperado em setembro, com um investimento direto no país aquém das expectativas. No mês, o déficit em transações correntes do país atingiu 6,526 bilhões de dólares, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 2,07% do Produto Interno Bruto. No mesmo mês de 2023, houve superávit de 268 milhões de dólares.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,3%, tendo no radar queda do contrato futuro de minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, que encerrou as negociações diurnas com queda 0,77%.

- PETROBRAS PN caía 0,5%, apesar da alta dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent avançava 0,29%. Investidores também repercutiam dados de vendas e produção da estatal divulgados na véspera.

- SANTANDER BRASIL UNIT recuava 1,6% após divulgar resultado trimestral com lucro líquido de 3,66 bilhões de reais, alta de 34,3% ano a ano. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 17%.

- ITAÚ UNIBANCO PN e BRADESCO PN recuavam ambos em 0,4% após a publicação dos resultados do Santander Brasil. O primeiro deve divulgar seus números na próxima semana.