HSBC lucra mais que o esperado e anuncia recompra de ações de US$ 3 bilhões

O HSBC teve lucro líquido de US$ 6,13 bilhões no terceiro trimestre de 2024, 9,2% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 29. O resultado do banco britânico superou a previsão de analistas consultados pela Visible Alpha, de US$ 5,41 bilhões.

O lucro antes de impostos, medida de rentabilidade preferida do HSBC, subiu 9,9% na mesma comparação, a US$ 8,48 bilhões. Já a receita com juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - recuou 17%, a US$ 7,64 bilhões.

O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, informou também que planeja recomprar até US$ 3 bilhões em ações no período de quatro meses antes do anúncio de seu balanço de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.