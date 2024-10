Homem é preso transportanto 80 dinamites em um táxi no centro de SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta terça-feira, 29, um homem que transportava 80 dinamites em um táxi na Avenida Rudge, no centro da capital paulista. O material foi apreendido e o homem preso não foi identificado, o que impediu que a reportagem tivesse contato com a defesa dele.

A abordagem foi feita por policiais civis do 77.° Distrito Policial (Santa Cecília) e pelo Grupo Especial de Reação (GER), do Dope, que auxiliou na operação com manuseio dos materiais.

Os agentes encontraram com o suspeito 70 bisnagas de emulsão encartuchada em uma mala, 10 bisnagas com cordel detonante, dois rádios comunicadores, duas capas de coletes balísticos, quatro balaclavas e dois fones de ouvido.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o caso ainda está sendo registrado, e que fornecerá mais detalhes após a conclusão do boletim de ocorrência.