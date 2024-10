Até 90% OFF: 10 itens de Natal para decorar a casa sem gastar muito

Para economizar nas decorações de Natal, é bom se planejar e aproveitar as promoções que surgem bem antes da data festiva. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com pisca-piscas, árvore, bolinhas e outros itens para deixar a casa no clima natalino.

Os produtos selecionados estão com descontos de até 90% na Shopee. Confira a lista completa:

Pingente pode ser pendurado em qualquer parte da casa;

Disponível em diferentes formas, que variam de preço.

Pisca-pisca com 100 ou 50 LEDs;

Pode ser usado em qualquer lugar da casa;

É 110 V;

Promete baixo consumo de energia;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Kit com bolinhas mistas, lisas, foscas e com glitter;

Disponível em diferentes cores, tamanhos e quantidades, que variam de preço.

Kit possui três festões de 2 metros cada;

Feito de plástico;

Acompanha uma fita;

Disponível também no modelo verde-escuro, que varia de preço.

Guirlanda decorada com laços e festão nevado;

Disponível em diferentes modelos, que variam de preço.

Pode ser pendurado em qualquer lugar da casa;

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

Feito de tecido oxford;

Para mesas de 6 lugares;

Disponível em diferentes estampas e quantidades, que variam de preço.

Promete ser fácil de montar e desmontar;

Árvore maleável e permite ajustes em cada galho e ramo;

Com base de polietileno;

Disponível em variados tamanhos (90cm a 180cm), que variam de preço.

Cortina com 12 tiras de luz LEDs de cor branca;

Possui controle remoto e 8 modos de iluminação;

Temporizador: é possível fazer a luz entrar em loop infinito, que será ligado por 6 horas e desligará durante 18 horas;

As luzes são impermeáveis.

Conjunto com 4 capas de almofadas, 3 tapetes e trilho de mesa decorados;

Todos os tapetes são antiderrapantes, de acordo com o fabricante;

Disponível em diferentes estampas.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.