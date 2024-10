Hamas está aberto a discutir novo acordo para fim da guerra em Gaza, diz autoridade

CAIRO (Reuters) - Uma importante autoridade do Hamas disse nesta terça-feira que o grupo militante palestino está estudando novas propostas de mediadores para encerrar a guerra em Gaza, mas reiterou que estas deveriam implicar uma retirada militar israelense completa do enclave.

"O grupo confirmou que está aberto a qualquer acordo ou ideias que acabem com o sofrimento de nosso povo em Gaza, alcance um cessar-fogo permanente e a retirada da ocupação de toda a Faixa de Gaza”, disse Sami Abu Zuhri em discurso televisionado.

Ele também disse que um acordo deve acabar com o bloqueio ao enclave costeiro liderado por Israel, permitir ajuda humanitária irrestrita, a reconstrução de Gaza e alcançar uma troca de reféns israelenses em Gaza por prisioneiros palestinos em Israel.

A declaração de Abu Zuhri não apontou nenhuma mudança nas condições prévias da facção. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que a guerra só pode terminar quando o Hamas for erradicado.

Também nesta terça-feira, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o país trabalhará como mediador junto com o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "até o último minuto" antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA em busca de um acordo de cessar-fogo em Gaza.

"Não estamos prevendo nenhum resultado negativo das eleições no processo de mediação. Acreditamos que estamos lidando com instituições e, em um país como os Estados Unidos, as instituições estão empenhadas em encontrar uma solução para esta crise", disse o porta-voz Majed Al-Ansari em coletiva de imprensa.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi e Jaidaa Taha)