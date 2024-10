Guardiola comemora Bola de Ouro de Rodri após 'longa espera' do futebol espanhol

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, declarou em entrevista coletiva nesta terça-feira (29) que o prêmio da Bola de Ouro entregue ao volante Rodri fez justiça ao futebol espanhol, que "merecia depois de uma longa espera".

"O que posso dizer? Primeiro, parabenizar a ele, sua família e amigos próximos. É uma notícia incrível para ele e todos nós", declarou Guardiola sobre o jogador dos 'Citizens' de 28 anos.

"Nós no Manchester City estamos orgulhosos dele. Com sorte, [a Bola de Ouro] pode dar energia para que ele se recupere bem para a próxima temporada", acrescentou o treinador sobre a grave lesão sofrida por Rodri, que ficará longe dos gramados até 2025.

"Acho que o futebol espanhol, na última década, fez algo incrível com vários treinadores, jogadores incríveis no passado. Ganhou uma Copa do Mundo, Eurocopas, e nunca um jogador espanhol foi capaz de ganhar este prêmio", opinou.

"A influência do futebol espanhol nos últimos dez ou 15 anos foi muito importante, não só por ganhar títulos, mas também pela maneira de jogar", continuou Guardiola durante entrevista na véspera do duelo do City contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa.

O treinador lembrou da edição de 2010, na qual três jogadores formados no Barcelona, equipe que comandava na época, ocuparam as três primeiras posições do prêmio.

"Xavi [Hernández] e [Andrés] Iniesta não ganharam porque havia um monstro, e ninguém poderia ganhar de [Lionel] Messi, só Cristiano Ronaldo", disse o catalão.

"Talvez Xavi e Iniesta também merecessem naquele momento. Acho que Rodri ontem recebeu o que o futebol espanhol merecia depois de uma longa espera", concluiu.

Guardiola também foi perguntado sobre a ausência do Real Madrid à cerimônia, após descobrir que Vinícius Júnior não receberia o prêmio.

"Depende deles. Se quiserem dar os parabéns, tudo bem. Se não quiserem, também", respondeu, evitando aumentar a polêmica e avaliando que não cabe ao Manchester City "julgar o que os outros clubes decidem fazer".

jdg/gj/dam/cb/aa

© Agence France-Presse