Frontier anuncia receita abaixo do esperado e atraso em entregas de Airbus

A Frontier Group Holdings anunciou faturamento operacional total de US$ 935 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que representou um aumento de 5,9% sobre o resultado do mesmo período de 2023. O desempenho, contudo, ficou abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 943,3 milhões.

O prejuízo trimestral ajustado da companhia ficou em US$ 0,05, também abaixo das estimativas.

A empresa informou que continua enfrentando atrasos nas entregas de aeronaves Airbus, que podem persistir em períodos futuros.

Durante os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a companhia alterou os contratos de compra da Airbus.

As datas programadas de entrega firme de aeronaves de 2025 a 2028 foram adiadas para anos posteriores. Também foi alterado o cronograma de conversão de aeronaves A320neo em aeronaves A321neo.

O presidente da Frontier, Jimmy Dempsey, disse, em teleconferência com analistas, que os furacões Helene e Milton em setembro e outubro limitaram o desempenho do terceiro e quarto trimestres, mas acrescentou que as reservas foram retomadas na sequência.

*Com Dow Jones Newswires