France Football culpa concorrência interna por derrota de Vini

ROMA, 29 OUT (ANSA) - A revista France Football justificou a derrota de Vinícius Júnior para Rodri, do Manchester City, na disputa da Bola de Ouro em 2024, resultado que enfureceu o Real Madrid e torcedores brasileiros, com o argumento de que o atacante perdeu votos para Jude Bellingham e Daniel Carvajal, seus companheiros no clube merengue.

"Vinícius seguramente sofreu a concorrência de Bellingham e Carvajal no top 5 porque, matematicamente, isso lhe tirou alguns pontos", justificou Vincent Garcia, redator-chefe da publicação responsável pelo prêmio, após a repercussão negativa da escolha de Rodri.

"Isso resume também a temporada do Real, representado por três ou quatro jogadores, e os jurados dividiram seus votos entre eles, beneficiando o espanhol [Rodri]", acrescentou Garcia.

O Real Madrid foi informado previamente de que Vini Jr. não ganharia a Bola de Ouro, apesar de a France Football garantir que ninguém sabia o resultado, e decidiu boicotar a cerimônia em Paris.

O craque brasileiro, campeão espanhol e europeu na temporada passada, superando inclusive o Manchester City na Champions, ficou em segundo lugar na classificação da Bola de Ouro, seguido por Bellingham e Carvajal. (ANSA).

