Feirão Limpa Nome começa com mais de 1.000 empresas e descontos de até 99%

O Feirão Serasa Limpa Nome começou nesta segunda-feira (28). Esta será a maior edição do evento, reunindo pela primeira vez mais de 1.000 empresas dispostas a renegociar dívidas dos brasileiros. Haverá participação de companhias de varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, e dívidas terão descontos de até 99%.

O que se sabe

Feirão terá mais de 550 milhões de ofertas para negociação. Serasa afirma que haverá descontos especiais e parcelamento de acordo com a necessidade dos participantes.

Consumidores com mais de uma dívida vão poder unificar pagamento. Na prática, o interessado pode escolher juntar o valor de todas as pendências negociadas e fazer a quitação em um único boleto ou com o mesmo Pix.

A nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem. Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas num só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado.

Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome

Como negociar dívidas?

É possível negociar online. A Serasa diz que brasileiros podem acessar o site oficial ou o aplicativo Serasa, disponível na Google Play e App Store. Veja o passo a passo:

1º passo: baixe o app da Serasa

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS). Digite o seu CPF e preencha o cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º passo: escolha a oferta

Clique em "ver detalhes". Neste campo é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.??Para fazer um acordo, clique no campo "Negociar" em cada uma delas.

3º passo: revise e finalize o acordo

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em "Fechar acordo".??

4º passo: faça o pagamento do débito

Faça o pagamento ao fechar seu acordo. Para pagar com Pix, clique em "Copiar chave Pix" e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.???

Dívidas dos brasileiros

Inadimplência voltou a subir em setembro, após queda em agosto. Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o mês de setembro retomou a marca de 72,64 milhões de endividados, o quarto maior valor do ano, atrás de março, abril e julho.

Serasa diz que números reforçam a preocupação com a inadimplência no país. Hoje são 272 milhões de dívidas ativos, mais de 1,1 milhão de novas pendências em relação ao número do mês anterior. O valor total das dívidas atinge o montante de R$ 395 bilhões, um crescimento de 1,16% em relação a agosto.

Bancos e cartões de crédito são as principais fontes das dívidas. Somadas, representam 28,03% do total, seguidos por contas básicas (21,77%) e financeiras, de empresas que concedem crédito, mas não são bancos (17,51%).