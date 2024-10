Família de Trump e assessores de Biden foram alvos de hackers chineses, diz NYT

WASHINGTON (Reuters) - Membros da família do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e funcionários do governo Biden estavam entre os alvos de hackers ligados à China, que conseguiram invadir sistemas de empresas de telecomunicações, informou o New York Times nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O Times disse que funcionários do Departamento de Estado, membros da família Trump, incluindo Eric Trump e Jared Kushner, e democratas de destaque, como o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, estavam entre os alvos dos espiões.

As preocupações sobre o grupo de hackers aumentaram desde que a imprensa divulgou suas atividades no mês passado.

Em 6 de outubro, o Wall Street Journal relatou que o grupo, apelidado de "Salt Typhoon", havia acessado redes de provedores de banda larga e obtido informações de sistemas que o governo federal usa para interceptação telefônica autorizada pela justiça.

O Departamento de Estado, bem como assessores dos membros da família Trump, não responderam imediatamente às perguntas da Reuters. A Casa Branca, a Agência de Segurança Nacional (NSA) e a agência de monitoramento de cibersegurança CISA não retornaram mensagens imediatamente. Um assessor de Schumer não respondeu de imediato a um e-mail. A embaixada chinesa em Washington também não respondeu imediatamente a um e-mail, embora Pequim rotineiramente negue estar por trás de campanhas de ciberespionagem.

