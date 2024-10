EUA dizem que Israel não faz o suficiente para ajudar palestinos em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os Estados Unidos rejeitam "qualquer esforço israelense para matar de fome os palestinos em Jabalia ou em qualquer outro lugar" na Faixa de Gaza, disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, nesta terça-feira.

"As palavras de Israel devem ser acompanhadas por ações no local. No momento, isso não está acontecendo. Isso precisa mudar — imediatamente", disse ela ao Conselho de Segurança da ONU.

Os Estados Unidos disseram ao seu aliado Israel, em uma carta de 13 de outubro, que ele deve tomar medidas dentro de 30 dias para melhorar a situação humanitária em Gaza ou enfrentar possíveis restrições à ajuda militar norte-americana.

Israel iniciou uma ampla ofensiva militar no norte de Gaza no início deste mês. Thomas-Greenfield disse, em 16 de outubro, que Washington está observando para garantir que as ações de Israel em campo demonstrassem que o país não tem uma "política de fome" no norte.

Na segunda-feira, o Serviço de Emergência Civil Palestino afirmou que cerca de 100.000 pessoas estão isoladas em Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun, no norte de Gaza, sem suprimentos médicos ou de alimentos. A Reuters não conseguiu verificar o número de forma independente.

(Reportagem de Michelle Nichols)