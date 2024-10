Dono do TikTok acumula fortuna de US$ 49,3 bi e lidera a lista dos mais ricos da China

O dono do TikTok, Zhang Yiming, de 41 anos, é o chinês mais rico na lista elaborada Instituto de Pesquisa Hurun. Segundo a publicação, Yiming, que é dono da ByteDance, tem US$ 49,3 bilhões (R$ 281,2 bilhões).

Yiming desbancou Zhong Shanshan, 70, que há três anos era o primeiro colocado da lista. Agora ele é o segundo com US$ 47,9 bilhões (R$ 273,27 bilhões).

Esta foi a 26ª edição do ranking. Entra na lista quem tem cerca de US$ 700 milhões (R$ 3,9 bilhões).

Segundo o cálculo dos autores da lista, feito em agosto deste ano, atualmente a China conta com 1.094 pessoas com esse patrimônio, 12% a menos do que 2023. Juntos, eles possuem US$ 3 trilhões, queda de 10% em relação ao ano anterior.

"A Hurun China Rich List encolheu pelo terceiro ano consecutivo sem precedentes, já que a economia e os mercados de ações da China tiveram um ano difícil", avaliou Rupert Hoogewerf, presidente e pesquisador chefe do Relatório Hurun, em comunicado emitido pelo instituto.

O estudo indica que a cidade que reúne mais chineses ricos é Xangai. Cerca de 14% dos ricos chineses, ou 153, vivem em Hong Kong, Macau ou Taiwan.

Os autores indicam que metade dos integrantes da atual lista não figuraram nela há 10 anos.

Antes, segundo o instituto, os principais representantes eram incorporadores imobiliários, grupo que agora deu lugar a integrantes dos setores de tecnologia, nova energia, eletrônicos de consumo (especialmente smartphones), comércio eletrônico, produtos de consumo e assistência médica.

Geração 'mais internacional'

A idade média dos integrantes da lista é de 61 anos. Mulheres respondem por 23,5% do total, e quem está à frente entre as chinesas mais ricas é Kelly Zong Fuli , 42, presidente da Hangzhou Wahaha Group Co., uma gigante de bebidas do país asiático criada por seu pai.

Um dos destaques apontados pelos autores do estudo é que os líderes do ranking têm negócios que rompem fronteiras da China e conquistaram o mundo.

"A nova geração de empreendedores na China é muito mais internacional do que seus antecessores. Zhang Yiming, 41, tornou-se global com o TikTok, Colin Huang, 44, com o aplicativo de compras Temu, Chris Xu, 41, com o aplicativo de fast fashion Shein e Cai Haoyu, 37, com a plataforma de jogos online Mihoyo", diz Hoogewerf.

Yiming é o primeiro número um da lista nascido na década de 1980. A lista indica ainda que 30 deles são da Geração Y ou posterior, por terem 34 anos ou menos, já que nasceram na década de 1990.

Entre os 30, quem lidera é Wang Shuo, de Seattle, com US$ 990 milhões (R$ 5,65 bilhões), da plataforma de RH Dell.

Confira abaixo os 10 primeiros colocados do ranking.

1º Zhang Yiming, 41

A fortuna de US$ 49,3 bilhões é fruto do bom desempenho da ByteDance, dona do TikTok que está enfrentando desafios legais nos EUA, mas que gerou um recorde de US$ 110 bilhões em receita no ano passado.

2º Zhong Shanshan, 70

Ele foi o primeiro durante três anos. Os atuais US$ 47,9 bilhões de patrimônio representam queda de 24% em relação a 2023.

A situação é reflexo do mal desempenho do seu negócio, Nongfu Spring, uma empresa de água engarrafada cujas ações caíram 40%.

3º Pony Ma Huateng, 53

É dono da Tencent, empresa de mídia e comunicação que vem crescendo muito graças aos jogos. Huateng tem uma fortuna de US$ 44,4 bilhões.

4º Colin Huang Zheng, 44

Zheng possui patrimônio de US$ 34,5 bilhões. Ele é dono da Pinduoduo, plataforma de vendas online que tem a Temu como o seu carro-chefe.

5º He Xiangjian e família

O dono da Midea, fabricante de diversos produtos eletrônicos incluindo eletrodomésticos, possui US$ 33,1 bilhões.

6º Robin Zeng Yuqun, 56

Considerado o "rei das baterias", ele possui US$ 28,2 bilhões e é dono da CATL, que, além de baterias, é uma empresa de tecnologia.

O lucro líquido da empresa aumentou 15% devido à queda nos preços das matérias-primas.

7º William Ding Lei, 53

A fonte da fortuna de R$ 28,2 bilhões de Lei é a NetEase, uma empresa de tecnologia focada em jogos.

8º Li Ka-shing, 96, e seu filho Victor Li Tzar Kuoi, 60

Um dos negócios deles é a CK Hutchison, que investe em imóveis, varejo, telecomunicações, infraestrutura, portos, energia e setor financeiro. Ela está presente em 50 países e emprega mais de 320 mil pessoas.

Juntos, Ka-shing e Kuoi possuem US$ 28,2 bilhões.

9º Lee Shau-kee, 96

Sua fortuna aumentou 9% em relação a 2023 e atinge hoje US$ 24,6 bilhões. Ele é dono da Henderson Real Estate, uma empresa de serviços imobiliários.

10º Jack Ma Yu , 60

Além de ser dono da Alibaba, uma gigante de e-commerce, Yun detém ainda a Ant Group, considerado o maior unicórnio do mundo. Ele possui US$ 23,2 bilhões.