Dólar à vista fecha em alta de 0,95%, a R$5,7625 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Em mais uma sessão negativa para os ativos brasileiros, o dólar subiu quase 1% ante o real nesta terça-feira refletindo o desconforto do mercado com o cenário fiscal brasileiro e o avanço da moeda norte-americana também no exterior, em meio ao nervosismo com a disputa presidencial nos EUA.

O dólar à vista fechou o dia em alta de 0,95%, cotado a 5,7625 reais. Em outubro, a divisa acumula elevação de 5,75%.

Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,91%, a 5,7645 reais na venda.

(Por Fabrício de Castro)