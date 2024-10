Montadora chinesa roda 2.200 km com um tanque e entra para o Guinness

A marca chinesa Roewe entrou para o Guinness Book ao registrar a maior distância feita por um veículo híbrido sem parar para abastecer ou carregar a bateria. O sedã médio D7 DMH, em sua versão plug-in e lançado em 2023, conseguiu percorrer mais de 2 mil km em quatro dias na China.

O que aconteceu

O Roewe D7 DMH conquistou o recorde mundial de autonomia para um veículo ao percorrer o trajeto entre as cidades de Lanzhou e Urumqi em quatro dias. Ao todo, foram 2.208 km percorridos.

O mais incrível é que a rota não era plana e nem limitada a estradas de asfalto lisas em condições ideais de temperatura. O sedã foi guiado por cascalho, terra, neve, gelo e asfalto molhado, com uma diferença de altitude de 1.600 m e temperaturas de chegando a -8°C.

O trem de força híbrido plug-in do D7 DMH tem motor a gasolina de 1,5 litro aspirado de 112 cv e um motor elétrico de 204 cv. Números oficiais sugerem que o modelo tem 1.400 km autonomia, apesar do recorde.

Vale lembrar que a Roewe pertence à Saic Motors, empresa chinesa que planeja chegar ao Brasil investindo R$ 300 milhões em uma fábrica de motores em Pouso Alegre (MG).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.