Confiança da indústria no Brasil recua pelo 2º mês consecutivo em outubro, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil recuou pelo segundo mês consecutivo em outubro, registrando a terceira queda do ano, devido principalmente à piora nas expectativas para os próximos meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,6 ponto na comparação com o mês anterior e foi a 99,9 pontos, de acordo com os dados da FGV.

"O resultado reforça a ideia do mês passado de um alerta ligado para fim do ano, dado que apesar de bons resultados recentes na demanda, o setor dá sinais de novo aumento dos estoques", explicou o economista do FGV IBRE Stéfano Pacini em nota.

"Apesar disso, a percepção dos empresários sobre o presente é positiva na maior parte dos segmentos, mas em relação ao futuro o sentimento é de cautela."

O maior impacto para a queda do ICI em outubro veio do Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, que caiu 1,3 ponto no mês, para 96,8 pontos, o menor valor desde março deste ano (96,4 pontos).

Para as expectativas, o principal destaque negativo foi o indicador que mede a produção prevista, que registrou recuo de 4,4 pontos, a 93,1 pontos, o pior resultado desde novembro de 2023 (92,2 pontos).

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, teve uma ligeira baixa de 0,1 ponto em outubro, a 102,9 pontos.

No ISA, houve forte piora no componente sobre o nível de estoques, com queda de 3,4 pontos em outubro, a 100,5 pontos.

Em outubro, houve queda da confiança em 7 dos 19 segmentos industriais pesquisados.

"No cenário macroeconômico, a taxa de juros se mantém alta com o intuito de conter pressões de custos num ambiente em que os indicadores de emprego e renda continuam positivos", completou Pacini.

No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) votou de forma unânime para elevar a Selic em 25 pontos-base, levando a taxa de juros a 10,75% ao ano, em meio à preocupação dos membros da autarquia em relação ao superaquecimento da atividade econômica e os riscos de alta para a inflação.

Operadores precificam 75% de chance de uma nova alta de 25 pontos na reunião de novembro.

