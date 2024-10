Comitê para debater crise climática não foi criado, critica Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou nesta quinta-feira (29), em participação no LIDE Brazil Conference London, evento promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo, a não oficialização de uma proposta para criar um comitê para debater a crise climática no Brasil.

O que aconteceu

Pacheco recorda que proposta foi debatida durante Assembleia Geral da ONU. Ele destaca que conversou sobre a possibilidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. "Isso não foi plenamente concebido, também não foi negociado com o Congresso Nacional", lamentou.

Pacheco cita Tancredo Neves. O presidente do Senado disse que em momentos de crise nacionais, há sempre a tendência da criação de novos organismos, mas que isso não é necessários. "Como dizia Tancredo Neves, quando não se quer resolver um problema, você cria uma comissão", comentou.

Presidente do Senado garantiu que vai apoiar a iniciativa. Apesar de reconhecer que a MP (Medida Provisória) pode ser encaminhada para uma comissão, ele defende "muita cautela" para o momento.

Obviamente que as comissões são muito úteis no dia a dia, especialmente o nosso Congresso Nacional. Mas o que precisa haver, de fato, é uma efetividade no cumprimento de leis existentes.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Ele enalteceu os avanços do Brasil nas discussões ambientais. Pacheco destacou a preservação do território nacional com a manutenção do agronegócio pujante. "Toda a capacidade do Brasil se dá com preservação de 66%, com uma lei ambiental muito protetiva", comemorou.