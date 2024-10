Tira make sem algodão: cleansing oil Hada Labo é caro, mas vale o hype

Retirar a maquiagem é uma parte importante da skincare, para que a pele fique sem resíduos de produtos e 'respire'. E um produto que tem facilitado bastante essa tarefa no meu dia a dia é o cleansing oil Gokujyun, óleo removedor de maquiagem da marca japonesa Hada Labo.

Resolvi testá-lo porque está no hype nas redes sociais— e ele não decepcionou. O mais legal do produto é que tenho a sensação de que 'derrete' maquiagem com uma leve massagem, sem precisar ficar esfregando a pele. Veja o que gostei nele, o que mudou para mim desde que comecei a usá-lo e os pontos de atenção que observei.

Pele limpa após usar oléo removedor de maquiagem Imagem: Juliana Almirante

Minha pele com maquiagem antes de usar óleo removedor Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Remove a maquiagem sozinho. O óleo retira a make sem precisar usar disco de algodão ou lenços. Para usar, aplique um pump do óleo nas mãos e massageie a pele seca. Em seguida, é recomendado molhar as mãos e massagear novamente a pele até emulsionar. Depois, é só enxaguar a pele com um sabonete facial. Nessa última etapa, a Hada Labo indica usar o sabonete facial da própria marca para melhores resultados — já falamos dele aqui. No entanto, eu uso o gel de limpeza facial da Darrow e tenho gostado até o momento.

Não precisa esfregar a pele. O produto tem uma consistência de óleo, que desliza facilmente na pele quando a massageamos. Então, a sensação ao aplicar é bem suave e sinto que a maquiagem vai saindo sem dificuldade.

Deixa a pele macia. O produto tem uma composição de óleos (jojoba e oliva), bem como dois tipos de ácido hialurônico. Assim, retira a maquiagem sem remover a hidratação da pele, segundo a marca. Na prática, eu percebi que a pele fica macia após o uso.

Rende bem. O produto vem em um frasco de 200 ml. Estou usando ao menos quatro vezes por semana, durante pouco mais de um mês, e ainda tem bastante produto.

Pontos de atenção

Remove make à prova d'água com um pouco de dificuldade. Já que o produto promete remover maquiagem à prova d'água, resolvi testar isso. Apliquei uma máscara de cílios à prova d'água, mas, apesar de ter removido a maior parte do produto, ainda ficou um pouco de máscara ao redor dos olhos. Só depois de massagear com o óleo por mais tempo na região onde apliquei a máscara os resíduos saíram por completo.

Precisa de enxágue. Outro ponto importante é que o produto precisa da etapa de enxágue do rosto, o que pode não ser prático se você estiver fora de casa. Além do mais, a necessidade de enxágue também dificulta retirar a make de apenas de uma parte do rosto, quando você deseja apenas corrigir os olhos e manter o batom, por exemplo.

Preço alto. Comparado com outros óleos removedores de maquiagem, o produto tem um preço um pouco elevado. A marca também não vende uma opção de refil para reaproveitar a embalagem, o que poderia deixar mais barata (e sustentável) a utilização de forma contínua.

O que mudou para mim

O cleansing oil da Hada Labo transformou a etapa de retirar a maquiagem em um momento de maior cuidado com a pele, já que tem propriedades hidratantes e deixa uma sensação de maciez no rosto.

Além do mais, é comum sentir um pouco de ardor nos olhos ao usar alguns removedores de maquiagem disponíveis no mercado. Do contrário, não senti nenhum incômodo com o óleo de limpeza da Hada Labo. Para completar: não tem cheiro, o que me agrada bastante.

Para quem é indicado

Segundo o fabricante, o produto é recomendado para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas. A minha pele do rosto é oleosa e eu não senti qualquer sensação de oleosidade, e não surgiram espinhas com o uso desse óleo.

Indico o produto para quem deseja remover a maquiagem de uma maneira mais gentil, sem friccionar a pele com algodão ou lenços. Pode ser interessante para quem faz uso de maquiagem frequentemente, já que rende bem. Por outro lado, devido ao preço elevado, pode não ser acessível para todos os bolsos.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!).