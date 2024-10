Chuvas torrenciais deixam sete desaparecidos na Espanha

Sete pessoas estão desaparecidas na Espanha após chuvas torrenciais que provocaram inundações repentinas no sul e no leste do país nesta terça-feira (29), informaram as autoridades.

As águas turvas invadiram as ruas do município de Letur, na província de Albacete (leste), arrastando automóveis, segundo imagens exibidas pela televisão espanhola.

Os serviços de emergência estavam em busca de seis pessoas desaparecidas devido às inundações repentinas na cidade, declarou a delegada do governo central na região de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, à emissora pública TVE.

"O problema mais importante é encontrar essas pessoas que estão desaparecidas", assegurou.

A polícia do município de L'Alcudia, na região de Valência (leste), indicou que também está procurando um caminhoneiro desaparecido desde o início da tarde.

"Estou acompanhando de perto e com preocupação as informações sobre as pessoas desaparecidas e os danos causados" pela tempestade, escreveu no X o presidente de Governo, Pedro Sánchez, instando a população a seguir os conselhos das autoridades.

Doze voos que deveriam aterrissar no aeroporto de Valência foram desviados devido à intensa chuva e aos fortes ventos, informou o operador aeroportuário espanhol Aena. Outros 10 que deveriam sair ou chegar ao aeroporto foram cancelados.

O operador nacional de infraestruturas ferroviárias Adif anunciou a suspensão do serviço ferroviário na região de Valência "até que a situação se normalize".

Na região da Andaluzia, no sul, um trem de alta velocidade com 276 passageiros descarrilou, embora não tenha havido feridos, indicou o governo regional.

Cientistas alertam que fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor e tempestades, estão se tornando cada vez mais intensos devido às mudanças climáticas.

ds/bc/hgs/cjc/ic/rpr

