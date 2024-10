CEO da Pfizer enfrenta pressão de ativistas e diz que recuperação está em andamento

Por Michael Erman e Bhanvi Satija

(Reuters) - Sob pressão do fundo de hedge ativista Starboard Value, o CEO da Pfizer, Albert Bourla, defendeu perante Wall Street nesta terça-feira que a recuperação da farmacêutica está tendo sucesso, após ela relatar um lucro maior do que o esperado devido às fortes vendas do tratamento Paxlovid, para Covid-19.

Ainda assim, investidores disseram que a empresa tinha trabalho a fazer para mostrar que pode melhorar suas perspectivas, e as ações da Pfizer caíram 2,4%, para 28,18 dólares.

Bourla fez seus primeiros comentários públicos sobre as críticas da Starboard à administração em uma teleconferência para discutir os resultados financeiros.

Ele disse que a Pfizer vem tomando medidas há algum tempo para cortar custos e fez mudanças em sua estrutura corporativa, incluindo a alta gerência de suas operações comerciais e um novo diretor estratégico.

A empresa planeja nomear um novo chefe de pesquisa e desenvolvimento em breve, acrescentou o CEO.

O fundo de hedge ativista Starboard Value argumentou que o conselho da Pfizer precisa responsabilizar a administração pelo baixo desempenho da empresa, questionando particularmente seu histórico de produção de novos medicamentos lucrativos por meio de pesquisa e desenvolvimento interno ou aquisição.

A Starboard não quis comentar os resultados trimestrais.

"Planejamos nos envolver com acionistas, incluindo a Starboard, e considerar quaisquer boas ideias para criar valor de longo prazo para os acionistas. Mas não acho que a declaração 'Algo precisa mudar' seja realmente pragmática, porque está chegando com 15 meses de atraso", disse Bourla.

A farmacêutica sediada em Nova York tem enfrentado uma queda acentuada nas vendas de sua vacina contra a Covid e do antiviral Paxlovid em relação aos picos da pandemia, o que a levou a lançar um programa de corte de custos no ano passado e se concentrar em acordos para impulsionar os negócios.

Nesta terça-feira, a empresa disse que o aumento melhor do que o esperado nas vendas de Paxlovid refletiu maiores taxas de infecção durante o trimestre e forte execução comercial.

A empresa também aumentou sua previsão anual de lucro e vendas.

As ações da Pfizer estão sendo negociadas em aproximadamente metade de seus picos pandêmicos. Investidores e analistas disseram que querem ver uma melhora na lucratividade em função dos cortes de custos, bem como o crescimento da receita impulsionado por seus acordos recentes.

"AINDA HÁ TANTO A FAZER"

A Pfizer disse que estava a caminho de gerar pelo menos 4 bilhões de dólares em economias com seu programa de corte de custos neste ano.

"É o primeiro passo na linha de partida de uma maratona para eles", disse Dave Wagner, gerente de portfólio da Aptus Capital Advisors, que possui cerca de 260.000 ações da Pfizer.

Wagner disse que gostaria que a Pfizer simplificasse seu portfólio e cortasse ainda mais custos, especialmente na cadeia de suprimentos.

"Isso não vai diminuir a pressão da Starboard, porque ainda há muito a fazer", disse ele.

As vendas de Paxlovid, de 2,7 bilhões de dólares no trimestre, superaram as expectativas dos analistas, de 456,40 milhões de dólares. Os EUA experimentaram um pico no final do verão nos casos de Covid-19 este ano.

A vacina Comirnaty, para Covid-19, que a Pfizer produz em parceria com a alemã BioNTech, gerou vendas de 1,42 bilhão de dólares, em comparação com expectativas de 870 milhões de dólares, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Os resultados do terceiro trimestre encorajaram a Pfizer a aumentar suas expectativas de receita anual para Comirnaty e Paxlovid para 10,5 bilhões de dólares, de sua previsão anterior de 8,5 bilhões de dólares. Analistas esperam vendas combinadas de cerca de 9 bilhões de dólares dos produtos Covid este ano.

(Reportagem de Manas Mishra e Bhanvi Satija em Bengaluru e Michael Erman em Nova York; Reportagem adicional de Svea Herbst-Bayliss)