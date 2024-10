Catari Afif e japonesa Seike são eleitos os jogadores asiáticos do ano

O meia-atacante catari Akram Afif e a meio-campista japonesa Kiko Seike foram eleitos nesta terça-feira (29) os jogadores do ano pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Afif, de 27 anos, foi destaque da seleção do Catar campeã da Copa da Ásia no início do ano, sendo artilheiro da competição com oito gols, incluindo um 'hat-trick' na final contra a Jordânia, e eleito melhor jogador.

O catari, que na Europa passou por clubes de Bélgica e Espanha, recebeu o mesmo prêmio da AFC em 2019.

Por sua vez, Seike, de 20 anos, marcou 20 gols e ajudou o Urawa Red Diamonds a conquistar o Campeonato Japonês feminino pelo segundo ano consecutivo.

A jogadora também foi peça-chave no título do Urawa na Copa da Ásia de clubes e fez parte da seleção japonesa que chegou às quartas de final do torneio olímpico dos Jogos de Paris este ano.

Em julho, Seike foi contratada pelo Brighton da Inglaterra.

