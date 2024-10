Por R$ 50, campainha com câmera permite falar com visitante pelo celular

O Guia de Compras UOL encontrou uma campainha que promete facilitar a identificação de visitantes e ainda reforçar a segurança da sua casa ou comércio. Esse modelo conta com conexão Wi-Fi e câmera embutida, sendo possível visualizar e falar com quem está na porta de qualquer lugar que você esteja.

Esta campainha está a partir de R$ 49,99 e promete ter toque alto, instalação simples e visão noturna. Confira abaixo o que mais ela promete e o que diz quem já comprou:

O que essa campainha com câmera promete?

Quando alguém pressiona a campainha, você recebe uma notificação e pode ativar o vídeo;

Vem com microfone embutido e é possível falar com os visitantes por meio do celular;

Permite fazer a captura da imagem do visitante e salvar o registro na nuvem;

Conexão via Wi-Fi;

Tem visão noturna;

Toques e volume da campainha podem ser ajustados pelo app;

Acompanha cabo USB e manual do usuário;

É recarregável e tem bateria com 1.000 mAh.

O que diz quem comprou o produto?

São mais de cinco mil avaliações do produto só na Shopee. Veja alguns comentários de compradores.

Chegou no prazo, com caixa. O aparelho é bem pequeno. A imagem é boa. O som de recepção e saída é bom. As melodias da campainha são diversas e o som dá para regular. Vem com cabo para carregar, buchas e parafusos, chave Philips e manual em português. O app é de fácil instalação. Tem opção de assinatura da nuvem para melhores recursos. O valor é mensal e não é caro. Eu gostei da compra e condiz com o valor.

Viviani

Simplesmente maravilhoso. Já consegui instalar e colocar no app. Amei. Entrega rápida e tudo veio em perfeito estado. Só não compro mais porque não preciso.

Raquel Machado

É muito boa a campainha. Atendo e converso tranquilamente com o visitante. Atendeu à minha finalidade. Ainda consigo atender e falar com quem tocar, mesmo longe de casa. Ótimo custo-benefício. Recomendo o produto e o fornecedor.

Flavio Mateus Pereira

Eu gostei bastante. Achei fácil de instalar e usei fila dupla face para colar na porta, para não precisar furar a porta. O áudio é bom e chega a notificação no celular.

Beatriz Silveira

Pontos de atenção

As principais críticas de consumidores são sobre o tamanho do produto, que é menor do que o esperado. Também há compradores que dizem que o produto apresentou defeito com pouco tempo de uso e que a qualidade de imagem é baixa à noite.

O produto cumpre o que promete e parece ser de boa qualidade. Porém, é muito pequeno. Bem menor do que eu esperava. De resto, tudo certo.

Felipe

Produto chegou em ótimo estado, porém, é mini... No anúncio, diz campainha, então eu pensei que seria um tamanho médio. Pelo menos comprei um suporte para colocar, mas ele é maior que a campainha.

Angélica Carvalho

A campainha é muito boa e a câmera tem alta claridade, porém, quando está mais escuro, ela perde a qualidade exponencialmente. O toque é mediano e dá pra ouvir da casa inteira. Vale o investimento pelo valor pago.

Pedro César

Não gostei. É muito frágil. A tampinha já quebrou quando chegou. Parou de filmar e depois de funcionar em menos de uma semana. Mesmo carregando, não funciona. É um prejuízo a compra.

Cristiane Pacheco

