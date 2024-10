Botafogo perto de disputar sua 1ª final de Libertadores

A não ser que aconteça uma catástrofe em campo, o Botafogo deve garantir sua primeira classificação para uma final de Copa Libertadores nesta quarta-feira (30), quando o time carioca visita o Peñarol em Montevidéu no jogo de volta da semifinal do torneio continental.

O 'Glorioso' praticamente definiu o confronto no jogo de ida na semana passada, no estádio Nilton Santos, com a goleada por 5 a 0.

"Tivemos um ótimo desempenho no primeiro jogo e conquistamos um grande resultado, mas seria um erro pensar que já estamos na final", disse o técnico do Botafogo, Artur Jorge, apesar de a diferença técnica entre as duas equipes ter sido abissal.

No entanto, o time alvinegro tem cinco jogadores pendurados: o goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Gregore e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, que se receberem mais um cartão amarelo estarão fora da final em caso de classificação.

Mas nada indica que o Peñarol poderá reverter a diferença (nunca na história da Libertadores uma equipe conseguiu virar uma desvantagem de cinco gols) e impedir que o Botafogo jogue sua primeira final, em sua terceira participação nas semifinais, a primeira desde 1973.

Inclusive o técnico do time uruguaio, Diego Aguirre, assume que a classificação é impossível.

"Temos que jogar de maneira digna e tentar vencer. Temos que assumir o golpe e tentar sair com a melhor força possível, porque a torcida vai nos apoiar e temos que dar uma vitória", disse Aguirre.

- Sem torcedores do Botafogo -

Devido aos sérios incidentes ocorridos no Rio de Janeiro horas antes do jogo de ida na semana passada, pelos quais 21 torcedores do Peñarol permanecem presos, o Ministério do Interior do Uruguai proibiu a presença de torcedores do Botafogo no jogo em Montevidéu.

Cerca de 1000 alvinegros eram esperados para a partida.

Em comunicado enviado na segunda-feira ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, a pasta informou que o jogo de volta "será disputado unicamente com público da parte local, ou seja, torcedores do Peñarol".

"Esta decisão corresponde à análise da Polícia Nacional, após os incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro antes da ida da semifinal, os quais são de conhecimento público", acrescenta a nota assinada pelo ministro do Interior, Nicolás Martinelli.

"Os acontecimentos no Rio de Janeiro desencadearam uma série de ocorrências que aumentam o clima hostil, que não fazem mais do que colocar em evidência o alto risco que representa a disputa [do jogo de volta] com ambas as partes. Solicita-se que as medidas cabíveis sejam tomadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em relação ao que foi pedido por esta Secretaria de Estado", conclui a nota.

O jogo será disputado no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, às 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do chileno Piero Maza, auxiliado por seus compatriotas Claudio Urrutia e Miguel Rocha.

- Escalações prováveis:

Peñarol: Washington Aguerre - Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera - Damián García, Rodrigo Pérez, Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Jaime Báez ou Leonardo Sequeira - Maximiliano Silveira. Técnico: Diego Aguirre

Botafogo: John - Vitinho, Bastos, Adryelson, Cuiabano - Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jefferson Savarino - Óscar Romero, Tiquinho Soares, Thiago Almada. Técnico: Artur Jorge

