BC adia divulgação de estatísticas fiscais por conta de atraso de dados do Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central anunciou nesta terça-feira o adiamento da publicação das estatísticas fiscais do governo relativas ao mês de setembro, passando de 31 de outubro para 11 de novembro, por conta da “indisponibilidade de informações do Tesouro Nacional” usadas no relatório.

Os servidores do Tesouro Nacional estão mobilizados em busca de melhores condições salariais, o que vem provocando atrasos na divulgação de indicadores fiscais pela pasta.

(Por Bernardo Caram)