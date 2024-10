Audi planeja encerrar sua produção de carros elétricos em Bruxelas em fevereiro

A Audi planeja deixar de produzir carros elétricos em sua fábrica em Bruxelas no final de fevereiro, anunciaram a fabricante de automóveis e representantes sindicais nesta terça-feira (29).

"A Audi Bruxelas confirmou que a partir de 28 de fevereiro de 2025 encerrará a produção do modelo atual e, portanto, finalizarão as atividades", disse à AFP Ludovic Pineur, do sindicato belga CNE.

A Audi, que faz parte do grupo Volkswagen, já havia adiantado sua intenção de encerrar a produção do modelo Q8 e-tron de alto padrão em sua fábrica de Forest, ao sul da capital belga, no início deste ano, mas sem definir uma data.

A medida ocorre enquanto a Volkswagen planeja fechar pelo menos três fábricas na Alemanha, eliminar dezenas de milhares de postos de trabalho e cortar salários em uma campanha de redução de custos.

A empresa comunicou sua decisão nesta terça-feira em uma reunião com diversos setores, na qual também assegurou que não haverá demissões este ano.

A montadora também afirmou que estava em conversas com um novo investidor em potencial, ainda não identificado, interessado em fabricar pequenos veículos utilitários na fábrica de Forest, acrescentou Pineur.

A fábrica foi palco de protestos e de uma longa greve desde que a Audi deixou clara sua intenção, no início deste ano.

A VW argumentou que são necessários cortes mais amplos para enfrentar altos custos de fabricação, uma lenta mudança dos veículos com motor a combustão para modelos elétricos, e uma maior concorrência chinesa.

ub/ahg/mb/dd/aa

© Agence France-Presse