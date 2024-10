Ações da China fecham em baixa sob peso e setores de energia e imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em baixa nesta terça-feira, pressionadas pelas ações dos setores de energia e imobiliário, já que os investidores aguardavam detalhes sobre as medidas de estímulo de uma reunião da alta liderança na próxima semana, que, segundo fontes, pode incluir mais de 1,4 trilhão de dólares em emissão extra de dívida.

Duas fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters, em matéria publicada após o fechamento do mercado, que a China está avaliando a emissão extra no âmbito de um pacote fiscal destinado a revitalizar a economia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,08%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,49%.

O índice CSI300 de blue-chips da China caiu 1,0%, enquanto o índice Shanghai Composite caiu 1,1%. O índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, no entanto, subiu 0,5%.

Os setores de energia e imobiliário caíram 2,1% e 2,7%, respectivamente, enquanto as ações de tecnologia da informação subiram 0,2%.

Em Hong Kong, as ações de tecnologia avançaram 1,1%, mas os ganhos foram compensados por perdas nas ações do setor imobiliário.

A atenção dos investidores está voltada para uma reunião dos principais líderes chineses que será realizada de 4 a 8 de novembro. Fontes disseram à Reuters que Pequim poderá anunciar um pacote fiscal mais forte se o candidato presidencial republicano Donald Trump vencer as eleições da próxima semana nos Estados Unidos, já que seu retorno à Casa Branca deverá intensificar os problemas econômicos da China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,77%, a 38.903 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,49%, a 20.701 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,08%, a 3.286 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,00%, a 3.924 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,21%, a 2.617 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,17%, a 22.926 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,18%, a 3.590 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,34%, a 8.249 pontos.